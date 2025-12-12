黎智英涉違《國安法》案周一裁決　法院將開7延伸法庭

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，經過156天審訊，在今年8月28日已完成所有聆訊程序，司法機構網頁顯示，案件將於下周一(15日)頒下裁決。



除正庭外會開7個延伸庭

本案備受本地媒體及外媒關注，司法機構下午公布旁聽安排，當日會開設正庭及7個延伸庭，共116個記者席及507個公眾席予傳媒及公眾旁聽。黎智英所在的正庭將設有42個記者席及58個公眾席，其餘座位均是設於有視像的延伸庭。入場籌將以先到先得及每人一籌的方式派發。

黎智英案將於12月15日裁決。

逾20傳媒已在西九法院外接隊。(陳蓉攝)

約20媒體開始排隊

從現場可見，今午起已約有20間媒體開始排隊，惟未見有公眾人士輪候，亦暫未見警方有加強保安。

4名被告：黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。案件由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰和李素蘭審理。

案件編號：HCCC 51/2022