大律師公會訪京　毛樂禮首次帶隊　訪最高法院交流AI影響

香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師，上任後首次率領代表團訪京，今日（12月16日）正式展開訪問行程，上午先拜訪司法部及中華全國律師協會，下午再到最高人民法院及外交部。毛樂禮表示，這次訪京會由法律專業的角度，深入交流大家共同關心的法律議題。



毛樂禮率領十多人的代表團拜訪最高人民法院。公會表示，隨着人工智能在科研、創意產業、甚至日常生活中的應用愈來愈廣泛，可以預見涉及知識產權的爭議和訴訟將持續增加，並且呈現出跨境化、複雜化的趨勢。

大律師公會主席毛樂禮首度率領代表團訪京。（大律師公會提供）

最高人民法院知識產權法庭早在2019年揭牌成立，是最高人民法院派出的常設審判機構，公會指法院的運作以及相關規定，對應對新興技術帶來的挑戰提供了寶貴經驗。

毛樂禮：國際調解院鞏固港調解之都地位

代表團之後拜訪外交部。公會表示，國際調解院是首個專門以調解方式解決國際爭議的法律組織，已有30多個國家或司法管轄區簽署公約，相信本港有足夠人才協助調解院的實務工作。國際調解院今年在香港成立，毛樂禮形容，調解院是國際法治領域的創舉，將鞏固香港作為「調解之都」的國際地位。

大律師公會副主席許紹鼎在北京推廣香港普通法制度優勢。（大律師公會提供）

公會副主席許紹鼎資深大律師在會面中，介紹公會積極參與內地及國際會議，推廣香港普通法制度優勢。公會認為香港保持開放及國際化的制度優勢，塑造公平透明的競爭環境，在穩健的法制保障下，有利推動經濟持續繁榮。

明後日分別拜訪基本法委員會及國務院港澳辦

公會行程還包括，明日（17日）拜會全國人大常委員會香港基本法委員會，周四（18日）會拜訪國務院港澳辦，之後啟程返港。