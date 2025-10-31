大律師公會辦國際會議商AI監管　毛樂禮：香港需建法律框架抗風險

香港大律師公會昨日（31日）舉辦第三屆新晉大律師國際會議 (YBC Conference)，以「監管之道」 (The Art of Regulation)為主題。公會主席毛樂禮資深大律師指出，人工智能正深刻影響藝術與加密貨幣領域，亟需建立全面法律框架，應對新型法律風險，促進香港國際法律樞紐地位。



香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師。（香港大律師公會提供）

聚焦藝術法律和加密貨幣

會議由新晉大律師常委會籌辦，律政司司長林定國親臨發表主題演講。歐洲新晉律師公會、新加坡及馬來西亞律師協會代表專程來港，與本地逾百名法律界人士交流。此次會議旨在推動新晉大律師拓展國際視野，認識香港普通法制度。

首場專題討論聚焦藝術法律框架，邀請荷蘭阿姆斯特丹市立博物館首席管治總監Martha Visser、英國藝術與法律研究所研究顧問Ephraim Tan來港，與M+博物館博物館藏品管理專員謝嶺雲及周翩洋大律師同場交流。分享AI時代下藝術品數位化與版權保護的監管經驗。

另一場討論以加密貨幣為題，由公會副主席薛日華資深大律師、前副主席陳政龍資深大律師主持，證監會代表及業界專家共同探討數碼資產監管挑戰。與會者一致認為，需建立具彈性的法律框架，平衡創新與風險管理。

鼓勵新進大律師掌握最新法律趨勢

新晉大律師常委會主席鄧天麟表示，會議首次邀請藝術與金融界專家，促進跨界別對話。此舉有助執業七年以下的新晉大律師掌握法律科技趨勢，以宏觀角度理解法律在文化藝術與金融科技中的角色。