長和賣碼頭｜商務部﹕將依法進行審查監管　保護市場公平競爭

長和（0001）擬向貝萊德旗下GIP及意大利Aponte家族旗下TIL組成的財團，出售包括巴拿馬運河兩端碼頭等海外港口業務權益。《華爾街日報》日前報道，中國政府要求中國遠洋海運集團在買家財團內，擁有控股權，否則阻止交易。



商務部新聞發言人何亞東今日（18日）在例行記者會指出﹕「關於長和出售海外港口資產之事，中方將依法進行審查監管，保護市場公平競爭，維護社會公共利益，堅決維護國家主權、安全、發展利益。」

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

據《華爾街日報》日前引述知情人士指出，中方起初要求中遠以「平等合夥人」身分加入交易，但近期已提高條件，要求中遠取得多數股權，並擁有港口營運的否決權。中國方面已明確表態，若中遠未被納入且未取得控股地位，將動用監管手段阻止交易。

不過，貝萊德與合作夥伴TIL僅願意考慮讓中遠以對等持股參與，對於交出控制權的要求則無法接受。同時，一名白宮官員強調，美國總統特朗普已明確表示，中國控制巴拿馬運河相關設施是不可接受的，不僅違反美巴條約，也危及美國的國家與經濟安全。

「消息人士」稱交易陷僵局

報道引述「消息人士」稱，目前交易已陷入僵局，並指中國打算將港口控制權作為中美更廣泛的貿易談判的判籌碼。

長和與中遠集團均未有就此作出回應，地中海航運和貝萊德則不予置評。