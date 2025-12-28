競逐立法會主席？　李慧琼未正面答：與人大常委角色沒衝突

新一屆立法會周四（1日）宣誓，其中一名被視為大熱競逐立法會主席的人選，是連任民建聯九龍中立法會議員的全國人大常委李慧琼。她今天（28日）被問到會否競逐立法會主席時表示，立法會主席職務與人大常委角色「看不到有甚麼衝突」，解釋兩者一年重疊會期的情況可能是四次，形容不是一個很高的比例，亦可請副主席主持會議。



12月28日，李慧琼召開記者會總結剛閉幕的人大常委會會議議程。（民建聯）

李慧琼召開記者會總結剛閉幕的人大常委會會議議程，期間被問到對立法會主席職務有何想法時，她未有正面回應，表示這段時間一直在思考如何更好地團結立法會議員。

角色上，我看不到人大和香港立法會在角色上有實質衝突，因為國家利益和香港利益都是一致的。 李慧琼

12月28日，李慧琼召開記者會總結剛閉幕的人大常委會會議議程。（民建聯）

她表示，人大常委每兩個月要到北京開會，估計與立法會重疊的會期一年可能有四次，「大概約四次的會議，若相比全年數十次會議來看，不是一個很高的比例」，認為即使未能主持立法會大會，亦有副主席主持會議，「所以我自己就看不到有甚麼衝突。」

立法會主席「爭霸戰」前夕，有三名大熱人馬，分別是現屆的本身是全國人大常委的民建聯李慧琼、立法會財務委員會主席陳振英，以及經民聯立法會議員梁美芬。（香港01製圖）

另外兩名被視為有意競逐立法會主席的人選，亦包括本身是立法會財委會主席的金融界議員陳振英，以及經民聯選委界立法會議員梁美芬。