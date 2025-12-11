立法會選舉｜上堂教不記名投票新規定　兩熱門大主席人選「交鋒」

第八屆立法會議員當選第四日，今天（11日）到立法會上「雞精班」學習議會投票等運作。立法會秘書長衛碧瑤講解下屆立法會大會不記名表決也須按出席鍵，以便記錄在席人數及身份的新安排。



期間，兩名被視為有意競逐下屆立法會主席的熱門人選先後「交鋒」。其中經民聯梁美芬關注是否電子顯示屏會即場公開顯示不在席者的記錄，「棄權實質政治效果等於反對，即宜家要走出去啦？」秘書處解釋只是內部系統記錄出席資料，而非投票意向。民建聯李慧琼主動加入討論，指今次是新增功能，目的只是記錄大家參與投票的次數，「希望讓大家理解一下。」



立法會候任議員了解宣誓示範。（廖雁雄攝）

+ 1

秘書長衛碧瑤講解投票程序

一眾新舊議員早上到立法會，聽取講解立法會議員職權及履職機制，掌握《中華人民共和國憲法》、《香港國安法》、《基本法》及《議事規則》相關條文，了解《立法會議員守則》及議員履職機制議員個人利益申報。

其後，眾人到舉行立法會大會的會議廳了解宣誓程序。立法會秘書長衛碧瑤也一併講解投票程序，包括介紹下屆立法會履職新規定，即使是不記名表決，議員也須按出席鍵，以便記錄在席人數及身份。傳媒過往靠翻查直播片段盤點，才得悉投票一刻在席或離席的議員人數及身份。

兩名被視為有意競逐下屆立法會主席的熱門人選先後「交鋒」。梁美芬關注是否會即場公開顯示不在席者的記錄。（潘耀昇攝）

梁美芬追問不記名表決下 顯示屏會否公開顯示出席記錄

梁美芬隨即提問「記錄嗰個人出席咗，仍然都不記名？第日個紀錄唔會話邊個反對？」衛碧瑤解釋，新規定只是做多一步按出席鍵，至於不記名表決下贊成或反對者，一如以往都是要舉手，由立法會主席即場決定是否通過議案，「只係記錄大家有出席表決，並冇記錄大家係贊成定反對嘅，呢個係不記名表決。」梁美芬再追問，關注不記名表決新做法下，電子顯示屏是否會即場公開顯示出席記錄。

李慧琼主動加入討論，指今次是新增功能，目的只是記錄大家參與投票的次數，「希望讓大家理解一下。」（潘耀昇攝）

李慧琼主動加入討論：系統只會記錄有否參與投票

這個時候，李慧琼主動加入討論，「各位，我分享吓我掌握嘅內容，因為呢個係新增嘅功能，履職機制底下議員係需要喺投票前無論係記名與不記名，都要按出席，以前係唔需要嘅」。她強調，系統只會記錄你有參與投票，「因為撳咗出席，就知道你有參與呢次表決」，目的是要記錄大家有份參與投票的次數，「希望讓大家理解一下。」

梁美芬隨即跟進，「即係呢個係新嘅嘢，我理解嘅Starry（李慧琼英文名）」，再次關注顯示屏會否公開展示記錄。（潘耀昇攝）

梁美芬再跟進 衛碧瑤作解答

梁美芬隨即跟進，「即係呢個係新嘅嘢，我理解嘅Starry（李慧琼英文名）」，再次關注顯示屏會否公開展示記錄？衛碧瑤再解答，新規定下若果是不記名投票，是不會即場公開顯示相關記錄，「純粹（過往）因為之後打電話問大家有冇投票，第時做報告就唔好，所以叫個電子點票系統紀錄出席，純粹係用呢個系統記錄出席啫，就係咁簡單。」她又指，事務委員會不會採用電子系統記錄出席投票者的身份，但秘書處也會人手記錄，希望清清楚楚。