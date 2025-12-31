梁君彥：今屆立法會盡職盡責「開山劈石」　冀下屆更進「多」步

2025年即將結束，第七屆立法會任期亦於今日正式完結。立法會主席梁君彥表示，他即將卸下立法會議員兼主席的重任，完成21年精彩豐盛的議會旅程，能在大時代服務立法會、香港和國家，是他畢生最大光榮。他又形容，今屆立法會盡責履職，「開山劈石」，相信明天宣誓就任的第八屆議法會也會「薪火相傳」。



身為工業界（第一）議員的梁君彥，今日（12月31日）在社交平台發表臨別感言。他說，衷心感謝曾向其建言的每一位市民，以及工業界對他的長期支持。

立法會主席梁君彥在社交平台發表臨時感言。（梁君彥facebook）

貼文附有短片，回顧第七屆立法會重要成果。梁君彥表示，作為完善選舉制度、落實「愛國者治港」後的首屆立法會，今屆立法會履職盡責，竭盡所能，「開山劈石」，協助中央和特區政府完成多項推動「一國兩制」行穩致遠、促進香港長期繁榮穩定的工作，這份成績，值得全體議員自豪。

+ 5

梁君彥續指，明天（2026年1月1日）便是第八屆立法會議員宣誓就職的大日子，很高興看見90名候任議員昨天齊齊整整出席宣誓儀式綵排，相信他們會在行政主導的前提下，全力支持行政長官和特區政府實現良政善治，將更美好的香港一代傳一代。他祝第八屆立法會百尺竿頭，更進「多」步，協助香港和國家在新的一年，譜寫更精彩的故事。