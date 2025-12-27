立法會換屆｜梁君彥發表臨別感言　促新一屆議員「貼地」服務市民

第七屆立法會任期將於12月31日正式結束，立法會主席梁君彥亦將於當日告別21年議會生涯，他今日在電台節目中發表臨別感言，寄語新一屆議員虛心學習，「貼地」服務市民。



梁君彥又表示，2026年是國家「十五五」規劃開局之年，香港需要主動對接國家規劃，堅持和完善行政主導，推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局。



12月11日，立法會主席梁君彥到立法會出席簡介會「授課」，向一眾新任議員分享實戰經驗和心得。（梁君彥FB）

發表「香港家書」 指立法會須助政府準確把握發展方向

梁君彥在香港電台《香港家書》表示，立法會是特區管治團隊的重要組成部分，有責任協助特區政府準確把握發展方向，出謀獻策。他相信，新一屆議員會憑着專業知識、經驗、人脈和資源，在堅持和完善行政主導的前提下，發揮憲制職能，全力支持特區政府推動香港變革創新。

梁君彥自2004年起擔任立法會工業界（第一）議員，2016年起擔任立法會主席。回望21年議員生涯，他表示非常光榮和感恩。他形容，「香港是養我育我的家」，生於斯，長於斯，他很高興能夠回饋社會，在立法會參與發展經濟、改善民生的工作，亦有幸帶領立法會，無‍懼、無偏、無私地協助中央和特區政府克服新冠疫情、令議會回復理性、完善選‍舉制度，以及成功處理不少老大難問題，更完成《基‍本法》第二十三條立法。

梁君彥最後一次以立法會主席身份發表「香港家書」。（梁君彥facebook）

他提到，早前與一眾候任議員分享經驗，特別提到議員任重道遠，不能只求個人榮耀，而是要以國家和整體發展利益為依歸，用心為市民服務。他強調，這不只是他作為現屆立法會主席對新一屆議員的期望，相信亦是國家和全港市民對立法會的殷切期望。

（立法會議員）不只是「打份工」、不只是為自己個人榮耀去做，而是以國家和香港整體利益為依歸，亦要虛心學習，才能「貼地」服務香港市民。 立法會主席梁君彥

9月29日，立法會主席梁君彥宣布不參加下屆立法會選舉。（梁君彥facebook）

+ 4

明年「十五五」開局 國家已給香港開出考試題

梁君彥指出，香港是成就夢想，機遇處處的地方，一定要倍加珍惜，用心發揮。他提到，2026年是國家「十五五」規劃開局之年，國家已給香港開出「考試題」，要求香港主動對接國家規劃，堅持和完善行政主導，推動經濟高質量發展，深度參與粵港澳大灣區建設，更好融入和服務國家發展大局，這亦是國家支持香港發展更上一層樓的黃金機會。