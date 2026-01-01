立法會宣誓｜何君堯背稿忘詞甩轆：你企我個位會知咩叫「發台瘟」

新一屆立法會議員今天（1日）宣誓，7名議員因宣讀不清、讀錯字等要「重讀」誓詞，包括選委界立法會議員何君堯，讀到「盡忠職守」時舌頭打結，被要求重新宣誓。事後，他回應背稿忘詞甩轆時指「你企我個位會知咩叫『發台瘟』」，歸因於緊張所致。



消息指，何君堯日前為宣誓閉門綵排時，亦堅持背稿，不看「貓紙」，結果讀到中途也是讀不下去。有議會中人指他笑言自己只是「唞緊氣」，並非讀不到，惟立法會秘書長衛碧瑤當時已強烈建議他要看稿。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為何君堯。（夏家朗攝）

何君堯背稿忘詞「甩轆」

已有兩屆議員資歷的選委界何君堯宣誓時沒有看稿，試圖背誓詞，但讀到「盡忠職守」舌頭打結。衛碧瑤指他讀出的誓詞不清楚，要求他重新宣誓。

隨後再有四名連任的議員需要重讀誓詞，包括工聯會主席吳秋北、新民黨陳家珮、自由黨李鎮強與民建聯陳永光。吳秋北在首次宣誓時，一開始說了兩次「本人」；陳家珮把「廉潔奉公」說成「廉政奉公」。

40名「新丁」之中，只有工聯會勞工界議員李廣宇與經民聯選委界議員鄧銘心要重新宣誓，李廣宇把說「據實聲明」說成「確實聲明」，鄧銘心則在宣讀「效忠中華人民共和國香港特別行政區」之前，多說了一個「盡」字。

何君堯宣誓後會見傳媒時解釋，當時在背誦誓詞，但有些緊張。 （何夏怡攝）

如果你站在我這個位，出到去的時候你會知道，甚麼叫作『發台瘟』。 何君堯

何君堯：你企我個位會知咩叫「發台瘟」

何君堯宣誓後會見傳媒時解釋，當時在背誦誓詞，但有些緊張，以致出錯。他覺得背誦誓詞「有更大承諾」。

很簡單，90多個字，一去到有少少口塞，到後面就斷了，在那裡完全像沒wifi，腦袋收不到。不怕，我們經常有後備，就照樣再讀了。 何君堯

2026年1月1日，新一屆立法會議員宣誓，選委界何君堯因宣讀誓詞不清晰，需要重新宣誓。（直播截圖）

2026年1月1日，新一屆立法會議員宣誓，自由黨選委界議員李鎮強因宣讀誓詞不清晰，需要重新宣誓。（直播截圖）

當然第一次都是對自己有少許失望，但是全靠秘書長提醒，都可以有第二次機會，令到我有回自信心，再次宣誓都是順利。 李鎮強

陳家珮宣誓時讀錯一個字，需要重新宣誓。（夏家朗攝）

同樣要重讀的陳家珮則解釋，事前練習了很多次，朗讀時原本想直望行政長官，結果不小心將「廉潔奉公」講成「廉政奉公」。