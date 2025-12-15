殘特奧會｜港隊取51金共140獎牌　李家超：展現香港永不言敗精神

第12屆殘特奧會今日（15日）閉幕，香港運動員取得51金49銀40銅共140面獎牌。行政長官李家超讚揚香港運動員表現卓越，展現香港永不言敗、堅毅不屈的精神。他並指，十五運會和殘特奧會圓滿舉行，展現香港和粵港澳大灣區舉辦大型體育盛事的能力，將進一步推動粵港澳大灣區深化合作。



第12屆殘特奧會今日閉幕。圖為12月14日舉行的殘特奧會香港賽馬會盃輪椅擊劍比賽。（政府新聞處圖片）

李家超指，香港運動員在殘特奧會創出歷史佳績，展現香港永不言敗、堅毅不屈的精神。（資料圖片/何頴賢攝）

李家超表示，香港運動員在殘特奧會奮力拼搏、克服障礙，取得51金49銀40銅共140面獎牌，展現香港永不言敗、堅毅不屈的精神。

他表示，在2024/25年度，政府在殘疾人士體育發展的實際開支超過1.4億元，支援殘疾運動員的開支佔殘疾體育發展整體開支八成以上。而2025/26年度，政府對體院的撥款預算超過10億元，用以支援體院培訓精英運動員，包括殘疾人精英運動項目。

李家超指，十五運會和殘特奧會圓滿舉行，展現香港和粵港澳大灣區舉辦大型體育盛事的能力。香港已與國家體育總局、廣東省人民政府、澳門特區政府簽署了《關於加強體育合作、促進融合發展的協議》，會進一步推動粵港澳大灣區深化合作，落實大灣區體育融合發展。

羅淑佩指，香港運動員發揮專業水準，突破自我，創下多項全國紀錄，她為他們感到自豪。（資料圖片）

文體旅局局長羅淑佩指，香港運動員發揮專業水準，突破自我，創下多項全國紀錄，她為他們感到自豪。她感謝香港體育學院、中國香港殘疾人奧委會、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、各相關體育總會和體育機構、教練團隊、醫療人員和支援團隊的付出，以及各位為運動員打氣的市民，並指十五運會及殘特奧會充分展現香港舉辦大型體育盛事的能力。