高官任命｜駐粵辦主任蘇惠思調任北都統籌辦主任 下周一履新
特區政府今日（1月2日）宣布，現任香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思將於下周一（1月5日）出任北部都會區統籌辦事處主任。公務員事務局局長楊何蓓茵形容，蘇惠思具備出色領導和管理才能。有信心她會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。
蘇惠思在1996年7月加入政務職系，2024年4月晉升為首長級乙一級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務科、前政制事務局、前資訊科技及廣播局、民政事務總署、財經事務及庫務局、教育局及行政長官辦公室。
她於2016年7月至2017年9月出任前運輸及房屋局首席助理秘書長（運輸），2017年9月至2022年11月出任民航處副處長，2022年12月起出任香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處主任。
北都辦原主任丘卓恒在去年11月17日出任運輸及物流局常任秘書長。
