高官任命｜蔡傑銘調創科局推產業大計　丘卓恒接任運流局常秘

特區政府今日（10月14日）正式公布，現任運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘將於10月27日出任創新科技及工業局常任秘書長，現任北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒則將於11月17日日出任運輸及物流局常任秘書長。



兩項任命此前均已有消息流出。其中蔡傑銘今年4月才升任運流局常秘，推動網約車立法，短短半年又再獲委重任，有政界人士形容他有如「救火隊」。消息指其主要工作將是落實北都發展，加速產業落地。丘卓恒接任運流局常秘後，首要工作則是推動網約車合法化各項細節，包括落實發牌制度及網約車數量。



現任運輸及物流局常任秘書長蔡傑銘將於10月27日出任創新科技及工業局常任秘書長。（政府新聞處）

蔡傑銘與丘卓恒都是在1997年加入政務職系，分別於去年4月及今月4月晉升為首長級甲級政務官（D6）。蔡傑銘是近年升職速度最快的其中一位政務官，2022年升為D4（首長級第四級）政務官（首長級第四級），2023年出任行政長官私人秘書，一年多後升任屬D6級的特首辦常任秘書長，不足一年後即更上層樓，調任屬D8級的運流局常秘一職。

現任北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒將於11月17日出任運輸及物流局常任秘書長。

丘卓恒則曾任發展局副秘書長（規劃及地政），2023年2月至6月出任北部都會區籌備辦公室主任，其後出任北部都會區統籌辦事處主任。

除了蔡傑銘與丘卓恒有新任命，現任行政長官私人秘書郭黃穎琦亦將於10月27日出任政府物流服務署署長。公務員事務局楊何蓓茵表示，三名官員均是資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心他們會在新崗位繼續為市民提供專業高效的服務。