高官任命｜陳澤銘「空降」掌法援署　范婉兒任政府經濟顧問

特區政府今日（19日）宣布，經公開及內部招聘後，委任律師會前會長陳澤銘為法律援助署署長，將於明年1月1號履新，接替將於同日展開退休前休假的莊因東；另委任貿發局研究總監范婉兒為政府經濟顧問，將於明年1月5日履新，接替已於早前退休的梁永勝。



兩個職位過往多由相關部門內部人員晉升，今次則同屬外交招聘。



陳澤銘將任法律援助署署長

政府今日（19日）宣布經公開及內部招聘後，委任前香港律師會會長陳澤銘為法律援助署署長，明年1月1日履新。公務員事務局局長楊何蓓茵表示：「陳澤銘是一位出色的律師，擁有豐富的法律行業經驗。他對法律專業有深切了解，並具備深厚的本地及國際公共服務經驗。憑藉其專業能力、領導才能及戰略視野，我深信他定能帶領法律援助署為市民提供優質法律援助服務。」

法律援助署署長待遇首長級（律政人員）薪級表第6點，薪酬由287,990元至296,535元。

范婉兒將任政府經濟顧問

另委任范婉兒為政府經濟顧問，將於明年1月5日履新。就貿發局研究總監范婉兒的任命，楊何蓓茵指：「范婉兒擁有豐富的經濟分析經驗，亦具備出色的領導和管理才能。我深信她定能帶領政府經濟顧問辦公室，繼續為政府就經濟事宜提供專業分析及意見。」

政府自去年7月開始公開招聘經濟顧問一職，至今近一年半。范婉兒將是近20年來第二名外聘的經濟顧問，上一位外聘經濟顧問為2004年至2008年任職的郭國全。政府經濟顧問待遇屬首長級薪級表第5點，薪酬272,900元至281,035元。

政務司司長陳國基表示和財政司司長陳茂波，分別對即將退休的莊因東和已退休的梁永勝表示感激，祝願其退休生活愉快。楊何蓓茵亦感謝二位一直盡忠職守，竭誠為市民服務。