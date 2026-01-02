立法會主席｜李慧琼與陳振英競爭　1月8日投票

新一屆立法會議員昨日（2026年1月1日）宣誓就職，90名議員履新後第一項任務將是選出立法會主席。立法會秘書處今日確認，全國人大常委、民建聯九龍中議員李慧琼與港區人大代表、金融界議員陳振英均獲足夠提名，將競逐第八屆立法會「大主席」寶座。



立法會將於下周四（1月8日）舉行為時2小時的特別論壇，讓候選人陳述競選綱領和答問，隨即舉行選舉。



立法會議事規劃列明，立法會主席選舉由立法會秘書處負責，秘書處需於選舉日至少7整天前邀請議員提名候選人。立法會秘書處在今天下午5時提名期結束後宣布，共接獲兩項有效提名。

其中，陳振英獲經民聯黨魁吳永嘉提名，附議議員包括梁美芬、簡慧敏、李惟宏、鍾奇峰、楊永杰、陳家珮、黃國、陳宗彝與陳凱欣。

李慧琼的提名人則為自由黨主席邵家輝，附議議員包括林筱魯、管浩鳴、郭芙蓉、陳文宜、陳博智、陳恒鑌、吳錦華、陳祖光與譚鎮國。