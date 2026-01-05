北都辦主任蘇惠思履新　 稱首要任務細化發展藍圖提速、提質

香港駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思轉任北部都會區統籌辦主任，今日（5日）履新。她表示，上任後首要任務是帶領北都辦，將特首及司局長帶領下的北都發展藍圖細化、提速、提質，盡力做到最好，為香港及國家帶來最大利益。



政府1月2日委任香港駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思出任北部都會區統籌辦事處主任。（政府新聞處）

駐粵辦主任蘇惠思出任北都辦主任

發展局2023年成立北部都會區統籌辦事處（北都辦），統籌、倡導及推動北部都會區的發展。政府1月2日公布委任香港駐粵經濟貿易辦事處主任蘇惠思出任北都辦主任，今日上任。

蘇惠思：最重要是將已有的藍圖細化，提速、提質

蘇惠思表示，北部都會區發展對香港非常重要，既是推動產業轉型的新引擎，亦是與大灣區城市聯動合作的新平台。

她指，在特首及司局長帶領下，北都發展已有藍圖，現時最重要的工作是將藍圖細化、提速、提質，盡力做到最好，為香港及國家帶來最大利益，並與同事一起努力。