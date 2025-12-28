2025回顧｜北都發展終迎破局　千億缺口與土地死結待解

【2025年/大事回顧/北部都會區】2025年是國家「十四五」規劃「收官」之年，在這個五年規劃期間，香港最受關注的發展藍圖，無疑是「北部都會區」概念落地實施。特區政府提出北都之時，表明它是參考了「十四五」規劃綱要與粵港澳大灣區發展規劃綱要這兩項國家戰略給予香港的支持，要打造成為以創科產業為主的香港經濟新引擎。



北都發展提出至今，因土地問題、資金壓力、行政程序等各種原因進展緩慢。特首李家超形容自己「心急如焚」，在今年的施政報告提出一籃子提速提效方案。然而，北都發展挑戰仍然嚴峻：河套香港園區在今年年底開園，但未來資金缺口達2000億港元；政府去年提出三個片區開發試點，本月較早前才為首個試點——洪水橋片區舉辦招標前簡介會⋯⋯



港澳辦主任夏寶龍將北都定位為「香港未來幾十年甚至上百年的長遠發展」引擎，格外重視其發展，曾親身考察河套香港園區。從「十四五」到「十五五」，中央對香港的要求從「保持」繁榮穩定轉為「促進」，從「融入」國家發展大局升級為「融入並服務」國家發展大局。北都成敗，除了決定北都否真正成為香港經濟發展的新引擎，更關乎香港能否回應中央的「主動對接十五五規劃」、「完善行政主導」、「建設國際創科中心」的新期望。



香港經濟結構單一，過度依賴金融、房地產等行業，創科基礎薄弱。（資料圖片）

告別「十四五」迎「十五五」 北都要從「融入」到「服務」國家發展

北都發展的底層邏輯與國家戰略緊密相連。北都承載着香港「融入國家發展」的重要意義。2021年，時任特首林鄭月娥在《施政報告》中首次提出北部都會區計劃，並明確其為「首份跨越港深行政界線的綱領性文件」，強調該規劃已對接國家《十四五規劃綱要》對香港的期望。

對比即將完結的「十四五」與明年展開的「十五五」，中央對香港的要求發生了清晰轉變：從「保持」繁榮穩定升級為「促進」繁榮穩定，從「融入」國家大局深化為「融入並服務」國家大局。這並非簡單的文字遊戲。「融入」更多是強調香港搭上國家發展的快車，分享紅利；「服務」則意味着香港必須主動貢獻，利用自身的獨特優勢去解決國家面臨的難題，例如助力人民幣國際化、突破西方科技封鎖等。

這種轉變，直接將壓力傳導至北都這一核心載體。長期以來，香港經濟結構單一，高度依賴四大支柱，即金融服務、貿易物流、旅遊及專業服務。這種單一化模式在全球經濟波動與地緣政治變局下的脆弱性一覽無遺：經濟抗風險能力弱、易受外部環境衝擊，造成貧富懸殊、社會階層流動性降低等，影響整體經濟可持續發展和社會穩定。

因此，佔香港總面積約三分之一的新空間——北部都會區，也承載着社會發展的新希望。北都不僅是解決土地房屋短缺、回應民生期盼的關鍵所在，更是香港對接全球科創浪潮的重要窗口。12月16日，行政長官李家超上京述職時，國家主席習近平明確要求特區「主動對接國家『十五五』規劃」。如果北都無法取得實質突破，香港也難以完成從「被動融入」到「主動服務」的歷史轉型。

施政提速與現實挑戰：頂層設計變革 資金缺口嚴峻

在今年預算案公布前，港澳辦主任夏寶龍南下調研，與港府官員在前海深入交流，並考察河套香港園區。面對外部挑戰，他在國安教育日要求香港工商界發揮主力軍作用，將安全危機轉化為發展動能，並鼓勵工商界人士看好並投資香港。可見中央對北都發展的重視。

然而，北都過去四年的發並未交出滿意答卷。受制於地緣政治的不確定性，資本市場對本港大型基建項目的態度極為審慎。去年11月，港府舉行「企業參與北部都會區發展簽署儀式」，共有85間企業簽署「支持及參與北部都會區發展」的一般意向書，但從特區政府在今年7月突然中止元朗和洪水橋兩幅產業用地的招標來看，無論是政府對北都用地的規劃，還是市場的反應，顯然都充滿變數。「官熱民冷」的僵局若無法打破，北都仍將面臨建設進度大幅滯後的風險。

2025年9月17日，行政長官李家超發表新一份《施政報告》，用一章篇幅討論「加快發展北部都會區」。（鄭子峰攝）

行政長官李家超今年多次表明對推動北都發展「心急如焚」，今年施政報告更針對北都提出「頂層設計」的新變革，包括成立由行政長官領導的「北都發展委員會」，下設三個司長帶領的工作組；五年內供應大學城用地，考慮增加土地面積；設計不同融資方案如政府注資、土地參股、招標「雙信封制」；訂立專屬法例，以「拆牆鬆綁」思維簡化行政措施，實行多元開發模式；加快交通基礎設施建設，合併北環線主線和支線同步推展等等措施。

截至今年底，北都一項關鍵進展是落馬洲河套深港科技創新合作區香港園區於12月22日正式開園。首期兩棟濕實驗室與一棟人才公寓已啟用，吸引約60家生命健康、人工智能等領域的海內外企業簽約入駐，標誌着深港科創合作進入實體運營與產業集聚新階段。中央對此高度重視，港澳辦常務副主任徐啟方在開園典禮上形容，這是香港建設國際創新科技中心、深度參與粵港澳大灣區建設的重要里程碑。

然而，相較於已集聚數百科研項目與企業的河套深圳園區，香港園區整體仍處初步發展階段，且面臨巨大資金壓力。創新科技及工業局局長孫東表示，完成香港園區全部建設預計需至少2000億港元，僅靠政府財政難以承擔，必須引入市場與社會資本共同推動。

土地權益錯綜複雜 成敗關鍵在於執行魄力

北都發展問題遠不止市場冷淡一個因素，其深層次矛盾在於土地問題的複雜性。北都總面積達3萬公頃，目前規劃提供3,000公頃的新發展土地，佔十分之一，當中包含大量農地、棕地或涉及傳統權益（如丁屋政策）的土地，構成錯綜複雜的利益格局。若政府無法掌握土地發展主導權，北都的發展潛力就無從釋放。

2025年可以說是北都真正走向落實的起步之年。展望未來，「大手筆」的革新能否在土地整合、資金籌措與制度創新上取得突破，將決定北都能否真正成為香港經濟發展的新引擎。這不僅是香港實現產業多元、破解深層矛盾的內在要求，更是回應中央「融入並服務國家大局」、建設「國際創新科技中心」、「主動對接國家『十五五』規劃」等一系列更高戰略期待的關鍵答卷。其成效如何，關乎香港在國家新發展格局中的角色與未來。