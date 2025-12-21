北都｜洪水橋羊場下月底收地　數百隻羊無處棲身　恐面臨人道毁滅

為發展「北部都會區」，洪水橋／厦村新發展區正進行第二段收地階段。一個位於收地範圍內的洪水橋亦園羊場需於明年一月底前遷走，場主小玲姐仍未找到合適地方安置場內數百隻羊，她憶述地政署人員曾表示，如到期仍未搬走，「啲羊就由漁農署一櫃櫃、一車車咁車走，人道毀滅㗎啦。」



小玲姐對於過去20多年來飼養的羊隻感到不捨，憂心羊群最終要面臨人道毀滅，「等於挖個窿㧬啲羊落去」。但她除了到處奔波尋覓合適地方外，苦無對策。她說只希望有一個地方，近山或在橋底也好，可以讓她的羊隻棲身，「唔好影響到人就得」。



為發展發展「北部都會區」，洪水橋／厦村新發展區正進行第二段收地階段。一個位於收地範圍內的亦園羊場需於2026年1月底遷走，場主小玲姐仍未找到合適地方安置場內數百隻羊。（吳美松攝）

位於洪水橋的「亦園羊場」位置偏僻，須經亦園村路進入，附近已全為工地或倉庫。場主小玲姐是一名地盤工人，幾乎將所有工餘時間投放在亦園羊場。從清晨到附近豆品廠收集4至5噸豆渣餵羊，然後清潔羊棚、收集羊糞轉為肥料種菜，放羊到山坡吃羊；如遇懷孕羊媽媽生產時有困難，她也會幫羊媽媽接生；閒時她又會到駕車到魚塘割草作飼料。

亦園羊場場主小玲姐是一名地盤工人，幾乎將所有工餘時間放在亦園羊場上。（吳美松攝）

為養羊群先後四度搬遷

她經營牧羊場並非為圖利，羊場所有開支都由她負責，買粟米或乾草等飼料，每月需花費兩萬至三萬，「啲草一碼要幾千蚊」。小玲姐養羊只因喜歡羊隻無憂無慮的樣子，放羊時又可以令她暫時忘卻煩憂，暫時清靜。她飼養羊隻前也曾養過寵物，最初也只是在路上看見有人放羊，覺得羊很「得意」而領養了兩隻羊，帶回鶴咀村住所飼養。

後來知道西貢有20多隻羊被棄養，於心不忍下，小玲姐便接收了那些羊。她之後因養羊遭到投訴，於是搬往屯門掃管笏的養豬場，又再搬往上、下白泥，最後於2019年搬到現址。其間有人送羊，加上羊隻以每年生兩胎的速度繁殖，小玲姐愈養愈多。

小玲姐經營牧羊場並非為圖利，羊場所有開支都由她負責，買粟米或乾草等飼料每月需2至3萬，「啲草一碼要幾千蚊」。（吳美松攝）

在這段時間，羊場曾與香港大學醫學系（骨科）及城市大學獸醫學系合作，免費讓醫學生利用羊隻進行研究，包括骨關節修復及傷口癒合等，大學的學生亦會定期到羊場照顧羊隻。小玲姐指答應與大學合作，是因為「好似可以為香港有少少貢獻」，培育醫學人才。

可是，因羊場在洪水橋／厦村新發展區第二期發展計劃的收地範圍內，原定須於今年7月10日遷出。至今年11月中，地政總署人員親自到場，指羊場在12月中必須遷出。經過一輪協商後，地政總署人員在12月初表明羊場必須在2026年1月底搬走。

亦園羊場在洪水橋／厦村新發展區第二期發展計劃的收地範圍內，原定須於今年7月10日遷出，其後延至2026年一月底。（吳美松攝）

小玲姐提到地政總署人員通知遷出日期時，曾向她提到如到限期仍未遷出，便會拆毁羊場，「啲羊就由漁農署一櫃櫃、一車車咁車走，人道毀滅㗎啦。」小玲姐得知需遷出後，一直覓地求存，但至今仍未有合適地方。說到此處，小玲姐不禁落淚，她說因此「瞓唔着」，隨着限期逐漸逼近，愈發感到徬徨。

小玲姐提到地政總署人員通知遷出日期時，曾向她提到如到限期仍未遷出，便會拆毁羊場，「啲羊就由漁農署一櫃櫃、一車車咁車走，人道毀滅㗎啦。」（吳美松攝）

她引述地政總署人員後來向她再說，會協助她找到合適地點，如覓地成功可寬限讓她遷走羊隻。可惜仍是杳無音訊。小玲姐說，羊是怕水的，浸到水後腳可能會爛，因此需要有上蓋的地方。本來有場地可以讓她安置羊場，但經向地政總署查詢後，該位置並不能加建上蓋，因此只好作罷。

小玲姐表示只冀求政府可以提供土地，「只要近山，橋底又得，遠離民居唔好影響到人就得」；又或有合適場地可以「平平地租」，只要可以讓羊群繼續生存便夠。（吳美松攝）

小玲姐工餘時幾乎所有時間都放在羊場上，每日都需帶羊群到附近山坡吃草，走動一下。（吳美松攝）

在香港覓地養羊，小玲姐指愈來愈難，「好多地方都畀人收晒啦」。隨着政府發展，適合畜牧業的土地「買少見少」。對於羊群的出路，小玲姐表示只冀求政府可以提供土地，「只要近山，橋底又得，遠離民居唔好影響到人就得」；又或有合適場地可以「平平哋租」，只要可以讓羊群繼續生存便夠。