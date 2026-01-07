立法會主席之爭｜周四辦論壇由陳克勤主持　議員提問不得冒犯侮辱

新一屆立法會明日（8日）選出主席，選前為兩名候選人舉行論壇，競逐「大主席」寶座的全國人大常委、民建聯李慧琼，和港區人大代表、金融界陳振英屆時將爭取支持。根據立法會秘書處昨日（6日）提交的文件，論壇由沒有參選且年資排名最高的民建聯議員陳克勤主持，早上9時30分開始，最遲11時30分結束，目標不超過兩小時。文件亦列明，發言和提問時，不得使用冒犯性及侮辱性言詞，亦不得意指另一議員有不正當動機。



2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓後，與行政長官李家超大合照。（廖雁雄攝）

每人5分鐘陳述競選綱領 隨後接受議員提問

根據文件，每位候選人將按照有效提名名單上的次序，陳述競選綱領，限時5分鐘。隨後是議員提問環節，每位議員連問連答限時5分鐘，若有剩餘時間可再次提問或追問。

不論論壇何時結束，選舉將在結束並小休10分鐘後舉行。選舉環節時，為確保議員的投票意向不被拍攝，議員不能立即在選票上蓋印，須等待傳媒及公眾席人士暫時離場後才蓋印。提名人工業界（第二）議員吳永嘉、零售界議員邵家輝監票，並以「唱票」形式點票。

第八屆立法會主席之位由陳振英、李慧琼競逐。（資料圖片）

發言不得使用冒犯性及侮辱性言詞

文件亦列明，議員提問及候選人回答均須精簡切題；發言和提問時，不得對議員使用冒犯性及侮辱性言詞，亦不得意指另一議員有不正當動機。