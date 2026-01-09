葉劉：李慧琼若連任兩屆可能參選特首　憂民建聯權力膨脹影響細黨

全國人大常委、民建聯九龍中議員李慧琼昨日（9日）以5票之差擊敗金融界立法會議員陳振英，當選第八屆立法會主席。行政會議會召集人、新民黨主席葉劉淑儀對李慧琼當選表示祝賀，認為若其連續出任兩屆立法會主席，有可能參選特首。不過，作為立法會細黨的主席，葉劉指「新議員參選都要喝過他們（民建聯）杯茶」，擔心民建聯權力越來越膨脹。



1月8日，新任立法會主席李慧琼會見傳媒。（廖雁雄攝）

葉劉相信李慧琼上任後議會未必有大改變

昨日（8日）立法會主席選舉，民建聯李慧琼以47票，險勝獲42票的金融界議員陳振英，當選第八屆立法會主席。葉劉淑儀指對方條件好，若連續兩屆出任立法會主席，完成任期之後為59歲，當然有可能參與特首。

葉劉在電台節目表示，李慧琼的「師傅」、前立法會主席曾鈺成有幽默感、喜歡「玩」，急才也多，相信李慧琼不像師傅，但風格要上任後才能知。此外，因主席須按程序及法律意見進行裁決，不得太過偏離以往做法，相信李慧琼上任後，議會未必有重大改變。

10月25日，新民黨舉行記者會宣布立法會參選名單，黨主席葉劉淑儀正式宣布棄選。（夏家朗攝）

葉劉對立會主席沒興趣 形容是「做管家」

葉劉提到之前有很多人建議自己出任立法會主席，但她興趣不大，指主席要負責立法會裝修、換電梯、議員飲食等程序事宜，「我就不喜歡做管家」。

細黨希望「分得均衡」 擔憂民建聯權力膨脹

李慧琼上任後有聲音擔憂民建聯在議會獨大，葉劉作為新民黨主席，指「對細黨來說，當然希望分得均衡點，其他議員都認為要分得均衡一些」，指民建聯實力強大，「新議員去選都要喝過他們杯茶，對細黨都頗擔心，權力越來越膨脹」。