拆局｜李慧琼奪大主席寶座有一關鍵　｢民建聯獨大｣輿論沒成絆腳石

立法會「大主席」選舉相隔十年再次上演。無黨派陳振英硬撼民建聯李慧琼，兩人的議員資歷都以十年起計，一個是港區人大代表，一個是全國人大常委，強強對決之下，選前不少議會中人都難料「大主席」寶座花落誰家。皆因據了解今次是「自由搏擊」，除了提名人有所安排外，並沒有特別投票取向「祝福」。選舉日前夕有指令禁止親自拉票，但候選人都出動退休或棄選的政壇元老拉票，據聞包括人大前常委譚耀宗、立法會前主席梁君彥，爭取支持。



今次表面上是陳振英與李慧琼之爭，有議會中人分析實際是是否支持民建聯「坐大」之爭。縱然李慧琼否認屬建制最大黨的民建聯「獨大」，但其他政黨以至無黨派的游離選民，聽聞心底裡最大考慮卻是民建聯背景。有民記議員選前一夜屈指一算，除了黨友20票「鐵票」，料李慧琼勢危可能「爭少少」。最終，「民建聯獨大」沒成李慧琼的絆腳石，據了解選舉前夕拉票攻勢是致勝關鍵之一，李慧琼以及民建聯憑其全國性團體優勢，出動不少有份量的政界人士游說議員支持，成功令李慧琼奪立法會「大主席」寶座。



1月8日，立法會舉行主席選舉特別論壇，兩名候選人李慧琼與陳振英接受質詢。（廖雁雄攝）

「大主席」爭霸戰 陳振英原本「實食冇黐牙」

選舉改制、愛國者治港下的首場立法會「大主席」選舉，觀乎議員間的討論度頗為熱烈，因為今次是久違了的「大主席」競爭。議會換屆前，不少代議士原先預計有多年財委會主席經驗的金融界陳振英，對主席寶座可謂「實食冇黐牙」。

新議會上場後，政界傳出多兩名競爭者撼陳振英，一人是經民聯梁美芬，另一人是李慧琼。最終，李慧琼跑出，獲提名參選立法會「大主席」選舉，與陳振英對決。

李慧琼北京返港參戰成轉捩點

由陳振英一人上陣，到後來李慧琼參戰，其中一個政界視為的轉捩點，在於去年底身兼全國人大常委李慧琼，在北京出席人大常委會會議後，回港會見傳媒時被問到會否競逐立法會主席的一席話。

角色上，我看不到人大和香港立法會在角色上有實質衝突，因為國家利益和香港利益都是一致的。 2025年12月28日 李慧琼

李慧琼說人大和香港立法會一年重疊會期的情況可能是四次，形容不是一個很高的比例，亦可請副主席主持會議。她未有正面回答的取向，政界議論紛紛是否在北京回港前，獲得參戰立法會「大主席」的入場券。最終，在議員宣誓就任後翌日，李慧琼與陳振英也雙雙獲足夠提名，競逐第八屆立法會「大主席」寶座。

「自由搏擊」沒「祝福」 獲安排提名人背景勢均力敵

陳振英獲經民聯黨魁吳永嘉提名，附議議員包括經民聯梁美芬，三名G19成員簡慧敏、李惟宏與鍾奇峰、C15＋成員楊永杰，表明新民黨三票全投陳振英的陳家珮、工聯會黃國，以及陳宗彝與陳凱欣。李慧琼的提名人則有自由黨主席邵家輝，附議議員包括C15＋林筱魯、新社聯譚鎮國、三名民建聯黨友陳博智、陳恒鑌及郭芙蓉，以及無黨派管浩鳴、陳文宜、吳錦華與陳祖光。

候選人禁親自拉票 元老背後發功

據了解，選舉日前夕有指令禁止親自拉票，不過有空間讓兩名候選人出動「代理人」拉票，包括退休或棄選的政壇元老。政圈耳語，民建聯元老、全國人大前常委譚耀宗、立法會前主席梁君彥，以至新民黨主席、行會召集人葉劉淑儀亦有份幫候選人爭取議會中人支持，尤其是無黨派議員的游離選票。其中，梁君彥、葉劉都力挺陳振英；譚耀宗當然支持李慧琼。

今次表面上是陳振英與李慧琼之爭，有議會中人分析實際是是否支持民建聯「坐大」之爭。其實，李慧琼事前已否認屬建制最大黨的民建聯「獨大」，她在與議員的特別論壇上亦說，若當選，絕不參與民建聯的黨團會議，會定期與跨政團議員溝通。 但據聞其他政黨以至無黨派的游離選民，心底裡最大考慮卻是民建聯背景。

李慧琼當選新一屆立法會主席。（直播截圖）

李慧琼奪立法會主席寶座關鍵 全國性團體成最大優勢

有民記中人選前一夜屈指一算，除了黨友20票「鐵票」，本料李慧琼勢危。最終，李慧琼奪立法會「大主席」寶座，「民建聯獨大」沒成李慧琼的絆腳石。據了解，選舉前夕拉票攻勢是致勝關鍵之一，有人打趣道梁君彥為陳振英拉票，或多或少代表其路線延續，惟議員是否受落卻留有疑問。

本身是全國人大常委的李慧琼，以及其所屬的民建聯，憑其全國性團體優勢，據了解都出動不少有份量政界中人游說議員支持。有知情人士透露，友好協進會、省市政協也有人「落水」發功，畢竟不少代議士本身亦有其全國性團體身份，據統計新一屆立法會，90人之中有48人身兼全國人大代表、港區或省市級政協及人大代表身份，佔議員總數逾半。一輪拉票攻勢下，最終成功令李慧琼奪立法會「大主席」寶座。