財政預算案2026｜陳茂波：冀實現提質增量　擁抱AI促進發展

2026/27年度《財政預算案》正展開公眾諮詢。財政司司長陳茂波今日（10日）出席電台節目時表示，香港經濟穩中有進，但有不平均情況，並指會把握好「十五五」規劃。對於新預算案，他期望能實現「質的提升、量的增加」，提升發展質量、拓展發展空間，以支持社會經濟各領域的發展。



財政司司長陳茂波（盧翊銘攝）

陳茂波：國家發展是香港最重要機遇

政府於上月17號展開2026/27年度《財政預算案》公眾諮詢，陳茂波當時表示，進一步擴經濟發展面向是重要課題。他今日（10日）在電台節目中討論經濟發展與公共財政與社會民生，與市民直接交流意見，現場有97名觀眾出席，包括地區人士、長者及青年等。

陳茂波表示，希望新一份財政預算案旨在實現「質的提升和量的增加」，並把握好國家「十五五規劃」的香港定位，融入和服務國家發展大局，強調國家的整體發展仍是香港最重要的機遇。

陳茂波：經濟轉型需要時間 注意到有不平均

陳茂波形容香港面對關稅戰和地緣政治，經濟總體仍穩中有進，有3.2%經濟增長，出口強勁、旅客訪港增速非常多、消費市道逐漸回穩、整體投資增加、金融市場標案很亮眼，但注意到有不平均的情況，指經濟轉型過程需要時間，指持續多元的經濟發展是必須的。

他特別強調，人工智能正在重塑各地的競爭力格局，並深刻影響著每個人的日常生活與工作模式。香港將以積極態度擁抱這項技術發展，歡迎社會各界就如何善用人工智能、促進社會整體發展提出建議，期望共同探索、推動香港在AI時代進步。

市民如何提交財政政預算案意見？

市民可以不同方式提出意見，包括登入專設網站（www.budget.gov.hk）、利用電郵（budget@fstb.gov.hk）、電話（2810 3768）、傳真（2147 5770）或郵寄（香港添馬添美道2號政府總部24樓財政預算案諮詢工作組）等。