財政預算案諮詢即將展開　陳茂波：擴大經濟發展面向是重要課題

財政司司長陳茂波表示，新一年度《財政預算案》公眾諮詢即將展開，其中一個重要課題將是如何進一步擴大經濟發展的面向和領域、加快創新科技的培育和應用，加速優化產業結構，創造更多優質的就業職位，為高質量發展增添動能。陳茂波稱，期待大家提供更多具體建議，一起群策群力，為香港共建更美好的未來。



財政司司長陳茂波到維園參觀第59屆工展會，與展商和市民交流，並購物支持本地消費。（陳茂波網誌）

投資開支加快 陳茂波：反映市場對未來正面預期

陳茂波今日（12月15日）發表網誌，指出投資者和商界對本港經濟前景持續樂觀，投資開支增速加快。他引述本地商會調查指，本港企業對營商前景的信心顯著上升。此外，過去數月，相繼有金融機構和大型電商平台，租用或購入多層商業樓面甚至整幢商廈，透過加強在本港的部署以開拓內地以及國際業務。這些都反映市場對未來的正面預期。

陳茂波認為，過去多年全方位推動創科及經濟發展的政策，正逐步為香港的進一步發展增添有利條件，也讓香港有更大的韌性應對外圍的挑戰。

冀聖誕及新年吸引更多遊客 帶旺消費市道

特區政府早前上調對全年經濟增長的預測至3.2%。陳茂波引述最新數據指，今年以來香港的貨物出口按年錄得雙位數增長，加上本地需求改善，私人消費開支輕微加快，零售、餐飲和住宅物業市道均回穩，企業投資開支亦增加，服務出口表現亦受惠於蓬勃的金融市場，以及訪港旅客量增加至疫情後的新高。

陳茂波指出訪港旅客量增加，也支持了零售和餐飲市道。他期盼，聖誕和新年假期舉辦的形形色色的活動及業界的不同優惠推廣，既可為市民創造更多與親友共聚的好時光，亦可吸引更多旅客到來，為消費市道，以至整體經濟注入更大的動力。