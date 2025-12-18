立法會候任議員交流會　逾30新丁出席　陳國基籲對財政預算案獻策

港府今日（18日）與第八屆立法會候任議員在政府總部舉行交流會，財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、政務司司長陳國基，以及三位副司長，黃偉綸、張國鈞、卓永興出席。



陳國基進行開場發言圍繞促進行政立法交流、加強經濟發展兩大主題，闡述港府對新一屆立法會期望，指政府透過多層次、多元化平台吸納議員專業意見；並呼籲新一屆議員積極為新一份財政預算案建言獻策。



今日交流會有十五局局長、副局長、常任秘書長，以及約70位候任議員參與，其中有超過30位為首次當選的議員。



實現宏偉藍圖關鍵在於凝聚共識、群策群力

政務司司長陳國基為交流會開場發言，今次的交流圍繞行政立法會關係兩個議題展開。陳國基強調「行政立法良性互動是香港實現良政善治、實現由治及興的基石」，並指完善選舉制度後的第七屆立法會已樹立良好典範。

他指出，香港正處於對接國家「十五五」規劃、邁向由治及興的關鍵節點，中央宣講團近期對二十屆四中全會精神的解讀，更明確了香港在國家發展中的獨特角色與責任。

陳國基提到，國家主席習近平在特首北京述職時提出，港府需主動對接國家戰略、堅持行政主導、推動經濟高質量發展、深度參與粵港澳大灣區建設。他強調，如何將宏偉藍圖轉化為實際發展成果，關鍵在於凝聚共識、群策群力，「因此行政立法關係非常重要」。

多層次溝通平台吸納議員專業意見

為促進行政立法良性互動，特區政府已建立多層次、多形式的溝通平台，例如。行政長官互動交流會將聚焦宏觀戰略議題，讓議員就長遠發展提出建議；前廳交流會則圍繞具體政策範疇，組織官員與事務委員會進行小範圍、深層次討論。

「我們期望透過儘早與候任議員交流和溝通，在政策醞釀階段就能夠凝聚共識，使政府施政更加貼近民意。」陳國基說。這種安排讓政策在構思初期就能吸納不同議員的專業意見，使政策設計更貼地、更具操作性。因此，行政長官李家超在2025年《施政報告》中成立多個由司局長和副司長領導的小組。

高層次領導加上行政立法機關的緊密溝通，有助於確保重要議題上步伐一致、共同應對挑戰。 政務司司長陳國基

財政預算案公眾諮詢已啟動

財政司司長陳茂波已啟動2026至2027年度財政預算案公眾諮詢，陳國基強調，「這不只是特區政府年度最重要的財政工作，更是跟社會各界，特別是立法會共同規劃香港未來一年發展藍圖的關鍵過程」。

他續指，「我們深知挑戰和機遇是並存的」，面對外圍經濟挑戰，新一份財政預算案將聚焦：香港如何進一步擴大經濟發展面向領域，實現高水平多元發展；如何加快創科的培養、應用，催發新質生產力；如何加速優化產業結構，讓傳統優勢產業和新興產業並駕齊驅，同時創造優質職位。

陳國基呼籲候任議員基於各自專業背景，保險金融、總部經濟、吸引重點企業、中小企綠色轉型、數字經濟等領域建言獻策：「財政司司長和團隊都會認真考慮，希望跟你們多傾多將」，為香港籌劃一份穩健務實，又為未來籌劃的財政預算案。