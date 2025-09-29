周守仁赴澳洲講座：陳日君無一天被監禁或軟禁　香港無宗教迫害

天主教香港教區主教周守仁樞機日前出席澳洲一個講座時表示，香港無宗教迫害，以天主教香港教區榮休主教陳日君樞機為例，「他沒有被監禁過一天，沒有被軟禁過一天」，形容西方誇大其詞。陳日君因為「612基金」案被捕，警方指他涉嫌干犯港區國安法串謀勾結外國勢力，要交出護照，曾獲法庭准離港赴教宗方濟各葬禮。



9月2日，天主教香港教區主教周守仁（右）在梵蒂岡與教宗良十四世會面。（公教報）

周守仁：香港沒有宗教迫害 陳日君無被監禁過

《天主教周刊》報道，周守仁9月15日在澳洲悉尼出席巴拉瑪打教區一個講座時，提到北京希望保持香港的宗教自由，「我想邀請你們任何一個人、所有人來香港親眼看看」，指香港沒有宗教迫害。

周守仁表示，西方形容陳日君的情況是誇大了， 「他沒有一天被監禁，也沒有一天被軟禁」。他說，北京當局認真對待教會，甚至安排官員學習教會法、哲學和神學，形容「非常了解情況」。他形容中梵關係複雜，並非二元，北京有不同聲音，希望促進當局對內地教會的理解。他說未必同意內地部分做法，但共產黨人都是人，渴求愛、尊重及理解，讓對方明白自己出發點才可對話。

93歲的陳日君在社交網站Facebook上載在梵蒂岡的相片。（陳日君Facebook）

陳日君曾擔任「612人道支援基金」信託人，2022年5月與另外4名信託人及基金秘書一同被捕，警方指他涉嫌串謀勾結外國劫力。陳日君其後獲准保釋候查，不准離港。2022年11月，同案6人被裁定違反《社團條例》，判處罰款， 陳與另外4名信託人上訴，定於今年12月聆訊。

陳日君2023年曾獲准取回護照及撤銷離港限制，前往梵蒂岡出席前教宗本篤十六世的葬禮。他在那次行程中曾與教宗方濟各私人會晤。今年四月，方濟各逝世，陳日君獲准取回護照離開香港，往梵蒂岡出席葬禮。