屯門泳池搬遷　區議員促輕鐵站改名　港鐵「無落閘」｜政壇諸事町

舊屯門泳池元旦起關閉，以騰出空間建造屯門南延綫第16區站。新屯門泳池設於屯門康樂體育中心內，鄰近輕鐵車廠站，只有數分鐘步程。多名屯門區議員要求更改輕鐵屯門泳池站的名稱，以免新泳池開放後使人混淆。有網民建議改名作「舊屯門泳池站」。



港鐵對車站改名並無「落閘」，表示將適時檢視屯門泳池輕鐵站的名稱，並與社區保持溝通。



多名屯門區議員要求更改輕鐵屯門泳池站的名稱，以免新泳池開放後使人混淆。（資料圖片）

新屯門泳池設於屯門康樂體育中心內，料今季開放給市民使用。屯門區議員鍾健峰、程志紅、曾憲康、巫成鋒、葉文斌、賴嘉汶、葉俊遠、陳暹恆以及蔡承憲去信區議會，要求盡快更改現有輕鐵屯門泳池站名稱，以免新泳池開放使用後，市民出現混淆。

新屯門泳池距離輕鐵車廠站數分鐘步程。（港鐵圖片）

港鐵書面回覆表示，新屯門泳池距離輕鐵車廠站數分鐘步程，自上月起，港鐵已陸續透過展覽、資訊橫額及通告等不同渠道，線上線下向市民介紹新游泳池位置及交通方法。新游泳池啟用時，港鐵亦會在輕鐵站展示相關告示，而路綫圖等資訊亦會逐步更新，提醒乘客屯門游泳池已遷往輕鐵車廠站附近，協助乘客適應。

至於為輕鐵站改名，港鐵表示將適時檢視屯門泳池輕鐵站的名稱，並與社區保持溝通，並感謝議員一直以來對屯門南延綫項目的支持及寶貴意見。