商台《光明頂》停播｜陶傑稱未受壓力：如釋重負　歲月感恩

商業電台周一（12日）公布，有逾22年歷史的時事及清談節目《光明頂》將於本周五（16日）播出最後一集。由節目首播至今擔任主持的陶傑，晚上在節目以「如釋重負，歲月感恩」八字總結感受，又感謝商台「近乎荒謬」的寛容，強調自己20多年來從無感受任何政治壓力，而香港傳媒生態在國安法下有「輕微或微妙」調整，非商台能左右或改變。



陶傑又感謝來過節目的政界、文化界嘉賓「畀面」，形容他們才是節目的主角，又感慨「而家過咗二十幾年好多都唔喺到（離世），隨住香港嘅光輝時代成為回憶」。



商台時事及清談節目《光明頂》將結束，按計劃1月16日播放最後一集。（商業電台網站截圖）

指節目希望評論時事不流於表面 結合古今中外及來龍去脈分析

《光明頂》來到最後五集，陶傑晚上回應停播的安排，以「如釋重負，歲月感恩」八字總結感受，感謝商業電台多年以來對他「近乎荒謬、驚人」的寬容、信任及支持，又自稱「做得真係太過耐啦，我自己都有少少嘅疲累啦，一個禮拜五日。」

他回憶當年開創節目之時，本港剛經歷完沙士及50萬人大遊行，評論時事仍是風尚，「朝頭早呢有一位11點前特首（指《風波裡的茶杯》主持鄭經翰），夜晚亦都有一位好火爆嘅時事評論（指《政事有心人》主持黃毓民）」，自己接任晚間11時後的節目時，希望評論時事不流於表面，期望結合到古今中外及來龍去脈作分析。

細數曾出現的政界嘉賓名單：好廣闊的聲音光譜

陶傑又細數當年曾在節目出現的政界嘉賓，包括司徒華、范徐麗泰、葉劉淑儀、曾蔭權、田北俊、梁國雄、李柱銘等，稱當中有人已不在人世，亦有人身陷囹圄，有人歸隱，但當年都給了《光明頂》一個好廣闊的聲音光譜。

陶傑亦有提到文化界的座上客，包括汪明荃、黎彼得、黎小田、許冠文等，「而家過咗廿幾年，有好多都唔喺度，隨著香港光輝嘅時代呢，已經成為一個回憶。」他感謝各嘉賓的支持，稱自己只是次要的主持人，「有嘉賓喺度嘅時候佢哋係主角，冇嘉賓嘅時候我都唔係主角，我只不過係評述人，冇嘉賓嘅時候個主角係香港人」。

陶傑。（資料圖片）

指從無高層、監製叫「呢樣唔好講、嗰樣唔好講」

提到有人問他多年來有否感受到政治壓力，陶傑稱從未感受過，「任何嘅高層呀、監製呀，冇話過畀我聽呢樣唔好講、嗰樣唔好講」，「香港係多咗一樣嘢，叫做《國家安全法》，亦都多咗另外僭建一樣嘢就叫做『軟對抗』」，稱香港的生態因而有「輕微或微妙」調整，影響整個傳媒行業，非商台能左右或改變。

陶傑又談到現時國際政局，提起委內瑞拉、伊朗，稱公義的力量會永遠留在人間，即使暫時進入黑夜，黎明、光明必將到來。他又感謝聽眾多年支持及關心，「我哋第日有機會喺第二啲時空見面。」