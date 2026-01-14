宏福苑火｜黃偉綸不再提原址重建「不實際」　解釋為何重建要十年

新一屆立法會首次大會今日（14日）開會，討論由政務司司長陳國基動議《有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案》。政府正向受影響業主諮詢安置意願，問卷選項包括原址重建，財政司副司長黃偉綸表示，政府必須讓居民「有得揀」，雖未必滿足所有居民意願，但會讓他們有合理選擇。



他未有再提及早前惹議的原址重建「不實際」論，但解釋重建花十年是因為要業權和法律問題、清拆、建屋，形容時間相較其他跨區居屋項目是「相當漫長」，挑戰相當大。



1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。（王海圖攝）

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作，財政司副司長黃偉綸發言。（鄭子峰攝）

居民現階段回應絕不代表正式選擇

黃偉綸在立法會大會上，重提特首李家超指長遠住宿安排要情理法兼備，以情為先，要考慮居民議員、公眾資源的適當使用等。黃偉綸指，1月9日已經開展了長遠住宿安排的新階段工作，居民在現階段提出的回應，絕對不代表他們已經就政府稍後會提出的具體方案作出選擇。

1月14日，新一屆立法會首次大會，財政司副司長黃偉綸出席發言。（立法會直播）

他指，未必能充分滿足每一位居民意願，但會努力提供多項選擇，他看到問卷有提出由房委會向業主購買業權。他稱，政府提出了樓換樓的選擇，亦提出一些跨區和大埔購買居屋的選項。

1月14日，新一屆立法會首次大會，行政長官李家超出席發言。（王海圖攝）

收購業權成交價僅為「參考」

他主動提到要就近日較多討論的事情解說，第一，是向業主收購業權，指是就火災前的市場價做估算，由測量師學會參考成交價，未補價單位實用呎價平均6000元，已經補價的單位就大約是8000元，他強調只是參考，並非代表政府已經決定最終收購價。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，討論宏福苑火災各項善後工作。（鄭子峰攝）

至於原址重建的選項，可能需要九至十年，即最快2035或2036年才可能入伙。（廖雁雄攝）

黃偉綸不再提原址重建「不實際」論 稱清拆處理業權漫長

至於原址重建的選項，黃偉綸重申可能需要9至10年，即最快2035或2036年才可能入伙，「點解要咁耐，原址重建要清拆」，稱假設建屋要4至5年，清拆要花1年半，之後三數年時間要妥善處理單位的業權和法律問題，時間相較其他跨區居屋項目是「相當漫長」，是因為要先清拆，形容挑戰相當大，盼議員有更多寶貴意見。