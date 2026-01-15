宏福苑火｜設立樓宇維修監管局？　甯漢豪：須研會否與屋宇署重疊

發展局局長甯漢豪今日（1月15日）表示，坊間有聲音建議設立「樓字維修監管局」，政府會就此多聽意見，但同時須思考期望這個監管局達到什麼職能，會否與現有機制或部門職能重疊。



實政圓桌莊豪鋒提出議員議案，要求加強大廈維修工程管理。（直播截圖）

莊豪鋒提議案促改善大廈維修工程管埋

立法會今早辯論實政圓桌莊豪鋒提出的「改善大廈維修工程管理」議員議案，甯漢豪作開場發言時，再就昨日於立法會大會上提出的相關制度改革，包括加強政府規管樓宇工程及增強支援屋苑法團與業主作出解釋。

甯漢豪指出，在樓宇維修工程監管方面，政府透過擴大《建築物條例》修例建議的範圍，改革整個監管維修制度，同時強化屋宇署職能，加強抽查和執法，以及收緊註冊檢驗人員和小型工程承建商的註冊和紀律處分制度。

甯漢豪：樂見議會與輿論支持加強版「招標妥」

至於增強支援法團和業主方面，甯漢豪表示，樂見議會和輿論支持加強市市區重建局角色，特別是推行加強版「招標妥」。她指出，相信市建局對工程顧問及承建商加強背景審查，以及為業主揀選顧問及承建商等舉措，可減低顧問、承建商和個別業主之間作出非法串連的機會，並吸引具質素的顧問和承建商參與樓宇維修工程，推動建築業界良好作業。

1月15日，立法會辯論「改善大廈維修工程管理」議員議案，發展局局長甯漢豪發言。（直播截圖）

甯漢豪又表示，聽到有議員和坊間評論認為應該更進一步，設立獨立樓宇維修監管局，政府會就此多聽意見。但她強調，討論時值得想一想，我們期望這個建議中的監管局作甚麼職能，如果期望它能幫助一些沒有專業知識的業主，監督他們的維修工程，這和政府現在提出的，由市建局去選顧問和承建商，分別為何，是不是現在提出的已經發揮到相關功能？如果期望監管局做法定執管者，其功能會否與現時負責執管的屋宇署重疊？

2015年翠湖花園揭出2.6億元天價圍標案，引起社會對圍標問題的關注。（資料圖片）

沙田翠湖花園圍標案 法官建議設法定機構監管維修

十年前沙田翠湖花園翻新工程牽出圍標案，2016年相關工程判頭被裁定多項串謀提供利益罪名成立，判囚35個月，法庭當時指出，政府應考慮成立法定監管機構，賦予其足夠權力以規管樓宇維修。測量師學會等專業組織據此建議成立「樓宇維修工程監管局」。同年較早前市建局推出「招標妥」，向私人樓宇業主立案法團提供樓宇維修方面的專業及技術支援，冀可減低圍標機會，監管局的討論則不了了之。

