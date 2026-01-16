財政預算2026｜陳茂波︰寬鬆措施助「爭生意」 惟不減股票印花稅

財政司司長陳茂波今日（16日）在立法會財務委員會特別會議上表示，絕對不會再減股票印花稅，但其他有助「爭生意」的方面，可以考慮相對寬鬆。



陳茂波表示，現在金融市場的競爭是完全國際化的，「我哋係金融市場裡面係在打國際波」，不管是成交，還是結算，各方面，所以大家都要有心理準備應對。同時，就著證券行裡面的基礎設施、IT系統，各方面可能都要投入升級，以至達到能夠應付金融市場龐大需求，在這方面，政府是樂意幫手，但相關的證券行也要願意投入和擁抱這個轉變。

稱印花稅為政府重要收入

談及股票印花稅時，陳茂波表示，「如果當年真係完全取消股票印花稅，今年我哋的財政會是一個什麼景況？」，其實現財政年度印花稅的增加主要來自股票，相反物業市場的印花稅大幅縮減。因此從大局考慮，印花稅是政府收入的一個重要部分。

他續指，第二個考慮就是在去衡量每一個政策措施，尤其是在金融，那個改動或者提升的考慮就是競爭力，「換句話講，當我考慮是否推出一啲政策措施，唔會只睇自己（香港），我一定會睇究竟我同邊啲人爭？佢哋會點做？」，優惠政策措施是否不足，而導致生意流失，要確保這件事不會發生。

他強調絕對不會再減印花稅，除非競爭力不足，目前從成交量來看，仍然有競爭力，「整體不減，就係個邊要同人爭既生意可以考慮（減），譬如剛才提到的例子，一些房地產的基金，譬如一些ETF」。

要集中精力發展新領域

他續指，要集中精力發展新領域，「爭生意、人才培育，點寬鬆都得，但（印花稅）應收則收」，金融發展的同時，也要注意拉動經濟，不是一個冷冰冰的GDP數字增加多少，而是希望實際有資源幫助到其他的範疇，普惠民生。