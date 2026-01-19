法律年度｜宏福苑法律程序將優先處理　相關遺產承辦費可獲豁免

司法機構今(19日)舉行2026年度法律年度開啟典禮，終審法院首席法官張舉能在致辭時透露，有鑑於大埔宏福苑去年11月發生奪命火災，難屬即使傷痛未平亦須處理親人遺產等法律事宜，司法機構將加快及優先處理因火災衍生的法律程序，並豁免遺產承辦的相關費用。



終審法院首席法官張舉能在開幕演辭透露司法機構會優先處理宏福苑大火的法律程序。(廖雁雄攝)

終審法院首席法官張舉能出席2026年法律年度開幕。(廖雁雄攝)

大埔宏福苑於2025年11月26日發生大火，至今已證實有168人死亡，並有逾千戶人喪失家園。（羅日昇攝）

張官指火災為無數家庭帶來傷痛

終審法院首席法官張舉能在法律年開啟典禮指，司法機構對大埔宏福苑火災深感哀痛，一場慘痛的事故導致大量人命傷亡，為無數家庭帶來極大傷痛，並對居民的家園和財產造成嚴重破壞。社會雖已負重向前，但司法機構仍然心繫一眾受影響人士。

高院首席法官領導小組監督各級法院

張官又稱，司法機構同時會公布多項措施，以加快及優先處理因火災引發的法律程序，包括已成立由高等法院首席法官領導的工作小組，監督各級法院處理與火災相關的案件。

成立支援隊伍協助家屬辦理遺產承辦

此外，司法機構亦設立支援隊伍，協助受影響家庭辦理遺產承辦事宜，並與相關政府部門保持緊密聯繫。罹難者遺產承辦的相關費用將獲豁免，並會因應個別個案的實際情況，考慮寬減其他費用，在合適情況下將繼續借助法律界的支持。

宏福苑大火至今釀168人死

大埔宏福苑於去年11月26日發生大火，屋苑8座大廈有7幢起火，至今有168人包括1名消防員死亡，79人受傷，並有超過千個住戶失去家園。