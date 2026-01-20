物流署一首長級須紀律研訊　消息指為前採購總監曾昭奇　曾簽標書

政府今日（20日）交代去年採購冒牌水風波的紀律調查報告及專責小組報告。公務員事務局長楊何蓓茵指，紀律調查發現，事件中有3名物流署人員表現未達水平，並向其中兩人，包括一名首長級官員展開紀律研訊，以及停發增薪點，惟拒絕披露三人身份。



據了解，該名首長級官員為時任採購科總監曾昭奇。翻查紀錄，當時曾昭奇在政府飲用水招標的標書中，落款簽名，事後其名字在政府電話簿消失，由同屬採購科一名首席物料供應主任內部晉升，有關方面未有回應曾昭奇是否退休。



1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

公務員事務局長楊何蓓茵今日在記者會表示，政府的調查識別出20名來自食環署、物流署及財庫局的人員，並要求陳述，最終發現有三位物流署人員在採購樽裝飲用水的工作中，未達到與其本身職級和經驗相稱的水平，缺乏應有警覺性及判斷力，以致未能識別明顯不妥之處，亦未能把握時機作跟進及通知上級，令部門錯過識破虛假文書和及時行動的時機。

上述三人當中兩位，包括一位首長級人員，涉嫌未能及時識別明顯不妥之處所揭示的重要性並且上報，政府會對他們展開正式紀律研訊，並會反映在效績報告內，亦會考慮向未達頂薪點的人員，停止發放增薪點。

曾昭奇在飲用水標書中落款簽名 名字九月下旬在政府電話簿消失

據了解，該名首長級官員為「已退休」的時任採購科總監曾昭奇。翻查紀錄，當時在政府飲用水招標的標書中落款簽名的，正是曾昭奇。冒牌水事件去年八月被揭發後，他與時任物流署署長陳嘉信的名字九月下旬在政府電話簿消失，由同屬採購科一名首席物料供應主任內部晉升，有關方面未有回應曾昭奇是否退休。

楊何蓓茵上以保護私隱為由沒披露三人身份

楊何蓓茵在記者會上以保護私隱為由，拒絕披露三人身份，但提到三人非前物流署同事，調查其間仍需工作，「有啲放梗假就放假啦，就唔係因為調查而放假，有啲工作嘅繼續工作」。