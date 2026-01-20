紀律調查揭3物流署人員未達水平停增薪點　一為首長級拒披露身份

去年8月發生物流署採購冒牌飲用水風波，財經事務及庫務局局長許正宇及公務員事務局局長楊何蓓茵今日（20日）公布檢討政府採購機制專責小組報告，楊何蓓茵表示，調查組發現有三位物流署人員未達應有水平，其中有一位是首長級人員，但她引用私隱條例，不披露三名人員份。楊何蓓茵強調，該事件不是個別人員問題，「缺乏警覺性、判斷性、分析能力在部門中具有普遍性」。



政府未有公開三名物流署人員資料，而翻查紀錄，當日在投標標書落款簽名，是前物流署採購科總監曾昭奇，而去年9月下旬，曾昭奇的名字在政府電話簿消失，由同屬採購科一名首席物料供應主任內部晉升，有關方面未有回應曾昭奇是否退休。



1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

三物流署人員就關鍵事件、關鍵事實，沒有及時上報

公務員事務局局長楊何蓓茵指，政府採購機制專責小組報告識別超過20名來自財庫局、物流署、環境衛生署人員。最後經過深入分析後，調查組發現包括一名首長級人員在內的三位物流署人員，表現未能達到跟本身職級和經驗相稱的水平，缺乏警覺性、判斷性、分析能力，以及未能識別明顯不妥當之處。更指不是部門個別人士問題，部門具有普遍性。

不同職級的同事都表現出來。部門裏面並不是個別人士的問題，顯示都有普遍性。 ——楊何蓓茵

財庫局局長許正宇強調，三位物流署人員就關鍵事件、關鍵事實，沒有及時上報，「作為採購者和把關者的角色，未能達到相關經驗和標準（水平）」。

對兩物流署人員進行獨立紀律研訊 包括一名首長級人員

楊何蓓茵強調，會對兩位物流署人員進行正式紀律行動，包括一名首長級人員，政府會展開獨立研訊，該兩人會被停發增薪點，其中一人被書面告誡。政府對會根據研訊結果決定懲處。她指，「三位物流署人員調查期間仍需工作，放假和工作都與調查無關」。另外，她強調，「針對個案做紀律行動，指控要比較精準，不能籠統」，因此都會諮詢律政司。

楊何蓓茵：警覺性、分析能力、判斷性要進步

有記者提問類似事情是否應該由更多人負責，以及是不是歸咎不小心，制度上是否有漏洞。楊何蓓茵回應指調查組非常深入和全面，找出所有事實，「看不到為什麼需要牽涉更多人」，又指未來負責這些工作的還是同樣數目、職級的同事，「不過警覺性、分析能力、判斷性要有進步。」「普遍性唔係講緊話有好多應該識別到嘅不妥之處識別唔到，而係同事喺呢件事上面表現到欠缺警覺性、欠缺判斷力、欠缺分析能力

楊何蓓茵拒回應涉事人員身份 指要遵守私隱守則

記者多次追問首長級人員的身份，楊何蓓茵多次重申不會回答任何涉及紀律懲處人員的身分或者對身份猜測的回應，指「私隱專員公署有明確守則，我們（政府）作僱主要遵守」。