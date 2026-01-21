冒牌水︱陳嘉信被撤勳章仍享退休金 據悉他不打算上訴
撰文：潘耀昇
出版：更新：
政府採購冒牌水事件，紀律調查裁定3名物流署人員因表現未達水平，消息指包括前採購總監曾昭奇。至於時任物流署署長陳嘉信，則沒受到紀律懲處，只收回他的銀紫荊星章。據了解，陳嘉信不打算上訴。公務員事務局回覆查詢時確認陳嘉信享退休金，如公務員被革職，才不會獲得任何退休福利。
陳嘉信曾公開致歉承認不足 配合調查
事發後，陳嘉信曾公開致歉，承認署方在程序上確有不足，並表明全面配合專責小組審視現有政府採購機制的工作。
政府定性陳嘉信沒有疏忽
政府紀律調查後，最終定性陳嘉信在事件中沒有疏忽，但在任期間應更有作為，提升下屬工作能力和積極性，故行政署決定撤回早前公布向陳頒授銀紫荊星章的決定。公務員事務局局長楊何蓓茵稱，撤回授勳不代表懲罰，「今次係撤回個獎勵，唔係懲罰，希望大家分清楚」。
據悉陳嘉信不打算上訴
調查裁定3名物流署人員因表現未達水平，消息指包括前採購總監曾昭奇。至於陳嘉信，則沒受到紀律懲處，亦不影響退休金，只收回他的銀紫荊星章。據了解，陳嘉信不打算上訴。
