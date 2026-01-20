冒牌水｜為逾1500萬貨品合約引財政審核　因公眾利益可即終止合約

政府今日（20日）就去年購買冒牌飲用水風波，公布檢討政府採購機制專責小組調查結果及改善措施。根據小組報告，物流署將成立「採購及物料管理審核組」，審核組會負責高風險合約，即涉及新投標者、超過1500萬元的大額合約，以及與公眾健康或安全密切相關的合約。此外，為價值超過1500萬元的貨品合約引入財政審核，而過去財政審核僅適用於服務合約，貨品合約多依賴「貨到付款」做法。



政府今日（20日）就去年購買冒牌飲用水風波，公布檢討政府採購機制專責小組調查結果及改善措施。（資料圖片）

財經事務及庫務局局長許正宇今日先傳媒時表示，專責小組報告列出優化措施聚焦4個方向，包括制度、工作文化、部門間訊息互通，及應用科技和人工智能。當中包括為價值超過1500萬元的貨品合約引入財政審核安排；更新招標和合約的標準條款，讓政府可以公眾利益為基礎，即時終止合約；以先行先試的模式採用人工智能工具，提升政府採購過程有關審查的效率等，希望全方位完善招標和採購機制及程序。

政府今日亦公布檢討政府採購機制專責小組報告，提出一系列改善措施。其中，根據專責小組的建議，物流署將重組現有的「倉庫檢查及存貨查核組」，成立「採購及物料管理審核組」，以強化對各局及部門在採購過程中的盡職調查和合規性檢查。

報告指，「採購及物料管理審核組」將採取風險為本的審核方式，聚焦於高風險合約以確保有效利用資源。高風險合約的定義包括涉及新投標者、超過1,500萬元大額合約，以及與公眾健康或安全密切相關的合約。審核組預計每年將審核約120個招標項目，這些項目將佔相關合約的超過20%；超過一半將屬於高風險合約。

就早前政府飲用水風波，財經事務及庫務局局長許正宇今（20日）下午見傳媒，公布檢討政府採購機制專責小組提出的先行措施。（廖雁雄攝）

報告又指，過去財政審核僅適用於服務合約，而貨品合約則多依賴於交付後付款的做法。專責小組評估現行的財政審核安排後，為應對公眾疑慮，以及滿足審計署提出的檢討要求，專責小組決定為價值超過1,500萬元的貨品合約引入財政審核，在審議貨品合約投標書的過程中審視投標者的財政能力。

政府公布為價值超過1,500萬元的貨品合約引入財政審核。（檢討政府採購機制專責小組報告）

根據新安排，貨品合約和服務合約的財政審核過程將一致。當中，若中標者能夠滿足財政審核要求，則需繳交相當於預期合約價值總額2%的合約按金；若中標者未能符合要求，則需根據該合約的風險水平，支付相當於5%或6%的合約按金。報告指，新安排適用於今年1月1日或之後發出的招標。