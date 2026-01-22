駐天津主任鄭震生被解僱　林琳：支持政府迅速跟進、實踐問責精神

針對新任特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生涉嫌接受款待，政制及內地事務局周三（21日）晚上表示，已決定即時終止其合約，並已將個案轉介執法部門跟進。立法會選委會界別議員林琳稱，支持政府今次迅速將涉事人員革職，實踐政府賞罰分明的問責精神。



特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生自爆受款待。（Threads）

林琳認為，鄭震生擔任商貿相關的政府崗位，在社交媒體分享曾在港澳航程獲朋友安排乘坐私人艙室等事件，行為極不恰當，難免讓外界認為與商界有不恰當的聯繫，引起公眾高度關注甚至嘩然，反映事件已影響政府聲譽，必須嚴懲。

林琳欣悉政府已迅速跟進事件，實踐問責精神，她期望所有公務員及合約員工必須高度警惕個人操守，不應作出任何影響政府聲譽，甚至涉嫌違犯法例的事情。

特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。（Threads）

受款待坐噴射飛航私人艙室去澳門

鄭震生在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。

此外，他也在Threads分享，入住天津麗思卡爾頓酒店時，「幸運獲免費升級至套房」，並指感到「甚是開心」。貼文附上他在房間拍片分享房內設施，以及酒店地區總經理的信件，以「Mr. Cheng（鄭先生）」稱呼，指很榮幸鄭入住酒店。

鄭震生入住天津麗思卡爾頓酒店時，指「幸運獲免費升級至套房」。（ricky_819 圖片）

政制及內地事務局：乘船「升級」涉違《防止賄賂條例》

政制及內地事務局周三晚上稱，鄭震生在社交媒體發文所引起的關注，經局方進一步調查，認為他早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。

鄭震生是按「退休後服務合約計劃」受聘為政府駐天津聯絡辦公室主任。局方表示，鄭為該局合約員工，已決定即時終止其合約。