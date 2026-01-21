今日新聞8分鐘｜駐天津主任鄭震生自爆受款待｜屯門輕鐵兩女擋門

沙田安景街兩私家車相撞 一司機昏迷送院亡 消息：死者為休班警

沙田發生奪命車禍。今日（20日）傍晚約5時39分，一名姓梁（48歲）男子駕駛私家車，沿安心街往九龍方向行駛；途至近大涌橋路交界時，據報與前方一輛正停車候燈的私家車相撞。

意外後，梁男昏迷被困車內，無表面傷痕，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時36分證實不治。消息稱，梁男為休班警員，生前駐守尖沙咀分區，撞車後曾出現抽搐；另一私家車姓馬（47歲）男司機則無受傷，警方正調查意外原因。

渣打馬拉松2026︱男子孭B跑 消息：已返廣西 警試約來港錄口供

渣打馬拉松2026前日（18日）舉行，全馬（42.2公里）跑手出現一名孭着嬰兒跑到眼鏡「半甩」的男子，惹來網民一面倒負評。

據了解，涉事男子全家均為內地人，在渣馬賽事後，已離港返回廣西南寧。消息指，警方已透過電話聯絡到該名男子，正嘗試相約他來港錄取口供。

葉劉憶林鄭退休趣聞：有舊同事同佢敬酒，佢話你好得閒咩？敬咩酒

新民黨主席葉劉淑儀半世紀離不開公共服務，由政務主任做到保安局局長，至現在為行政會議召集人，在官場打滾多年，兩名前特首曾蔭權、林鄭月娥都是她的前上司。葉劉今天（20日）在商台66周年台慶活動上，談及林鄭退休後一則趣聞，「聽講話有舊同事見到佢、同佢敬酒，佢話『你好得閒咩？敬咩酒呀』，真㗎，有AO（政務官）話我知」，形容也與林鄭的作風相似。

她又重提2015年在沙田車公廟遭麒麟「撞飛」一幕，現時回想「我寧願撞鬼」，笑言有師傅評價她會「衰三年」，目前看來「師傅都幾靈呀」。

駐天津處主任受款待坐私人船艙去澳門 政府：若違法違規嚴肅處理

《香港01》早前報道，特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。他又分享入住天津麗思卡爾頓酒店時，「幸運獲免費升級至套房」，貼文引起網民熱烈討論。行會召集人葉劉淑儀向《香港01》表示所屬部門應該要調查。

政制及內地事務局今天（21日）回覆《香港01》表示，仍在了解鄭震生前往澳門的事件，若發現有違法違規會嚴肅跟進處理。至於天津住宿費，由鄭本人承擔，不涉及公帑開支。據了解，他的酒店房間獲得升級是由於他是該酒店集團高級會員。駐京辦提醒有關人員在社交媒體上分享其生活時，應注意公眾觀感。

有片｜屯門輕鐵兩女生擋門阻開車 疑助同學趕上 學校：嚴肅處理

網上流傳一段影片，顯示今早（20日）約8時的繁忙時間，屯門輕鐵站有兩名女學生，涉嫌用手阻礙列車車門關閉。片中可見，兩名女中學生在列車車門即將關閉之際，竟然徒手拉住兩邊車門，阻止車門關上，有人更伸腳頂住車門拖延時間，讓兩名同學跑至及時上車。

涉事學生就讀恩平工商會李琳明中學，該校表示已接獲通知，並已找到涉事學生，將會嚴肅處理。港鐵回覆查詢時表示，留意到相關片段，希望藉此提醒乘客不應作出干擾車門行為。視乎現場實際情況，若有需要，職員會採取跟進行動。事實上，相關乘客可考慮乘搭下一班輕鐵，不應影響車上其他乘客。

南丫海難死因．裁決｜39命裁「非法被殺」 官指無建水密門非疏忽

南丫海難發生於2012年10月1日，事件有39人喪命。因死者家屬堅持，事隔13年終召開死因庭。44天聆訊期間，揭示船廠建船時已未建水密門，專家認為這是令船隻2分鐘內沉沒的主要原因。然而海事處在該船下海多年，雖然一直有作驗船，卻從未有人提及未設水密門一事，令這缺失一直存在，船隻依舊航行，至當晚被另渡輪撞擊，便迅速下沉，奪去多人性命。死因裁判官周慧珠在今早（21日）先宣讀裁決裁定39名遇難者全部「非法被殺」。

周官之後開始讀出其裁決理由，並稱由於「海泰號」船長已經於刑事審訊中被裁定39項誤殺罪成，「南丫四號船長」亦危害他人海上安全罪成，證據符合刑事和民事標準，因此裁定39名遇難者「非法被殺」。

熊本阿蘇火山觀光直升機失聯約5小時 警：殘骸損毀嚴重無法接近

日本熊本縣阿蘇火山周二（1月20日）傳出一觀光直升機失聯事件。警方其後在阿蘇山上空搜尋失蹤的觀光直升機時發現飛機殘骸。

俄羅斯堪察加半島罕見暴雪 民眾疑跳樓出街卻安然無恙｜有片

俄羅斯遠東堪察加半島（Kamchatka）近日迎來罕見暴雪，一連串強烈的冬季暴風帶來冰雪和強風天氣，惡劣天氣已造成2人死亡，有不少車輛被大雪掩埋。從網上影片可見，有當地民眾從家裏的窗戶跳出屋外，落地後卻安然無恙，因為地面上滿布厚厚的積雪。