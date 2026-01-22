駐天津聯絡處主任鄭震生被解僱　副主任屈志雄兼任署理主任

香港駐天津聯絡處主任鄭震生自揭受噴射飛航高級管理人員安排，坐私人船艙由香港去澳門。他又分享入住天津麗思卡爾頓酒店時，獲免費升級至套房。政制及內地事務局昨（21日）表示，已決定即時終止與鄭震生的合約。政府電話簿網站顯示，香港駐天津聯絡處副主任屈志雄今日（22日）起兼任署理駐天津聯絡處主任，直至另行通知。



政府電話簿網站顯示，香港駐天津聯絡處副主任屈志雄今日（22日）起兼任署理駐天津聯絡處主任，直至另行通知。

鄭震生早前在社交平台Threads分享，獲噴射飛航高級管理人員Alan，安排港澳航程坐私人艙室，形容是「承蒙摯友厚誼」、「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝！」貼文附上他在艙室的相片，可見有梳化、電視等設備。

政制及內地事務局昨表示，經進一步調查，認為鄭震生在早前乘船前往澳門時座位獲「升級」的事件，有違反《防止賄賂條例》下有關公務員未經許可接受利益的規定之嫌，已把個案轉介執法部門跟進。

《公務員守則》規定須確保觀感上無利益衝突

根據《公務員守則》，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突。如出現實際 、觀感上或潛在利益衝突，他們須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理，或視乎需要把事情提交更高層的人員決定。

《守則》提到公務員不得利用公職身分為自己或他人謀取私利，他們不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行其職務與職責。由於外間人士或機構可能試圖影響他們履行公職，公務員不得使自己陷於欠下這些人士或機構錢財或其他義務的處境。

