支聯會案｜何俊仁認罪案情：支聯會綱領違憲　國安法實施後仍倡議

支聯會前副主席何俊仁，今早(22日)在西九龍法院(暫代高等法院)，承認煽動顛覆國家政權罪。根據何所承認的案情，控方指「結束一黨專政」是支聯會的五大綱領之一，而中國憲法訂明中國共產黨的領導地位，故支聯會的主張，已屬違法國家憲法。而何早在1997年香港回歸，2003年港府想就「23條」立法，及2014年發生「佔領中環」事件時，仍不住作出相關言論，及至2020年《國安法》實施後，仍沒有停止他就這主張的煽動行為。



同案另3被告不認罪

被告何俊仁（74歲）承認一項煽動顛覆國家政權罪，指他於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或參與，以非法手段，旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

同案的另3名被告：支聯會(已解散)、李卓人（68歲）、及鄒幸彤（40 歲）皆不認罪並將會進行審訊。

支聯會副主席何俊仁。（資料圖片/林若勤攝）

支聯會常委鄧岳君有到西九龍法院旁聽支聯會案。(鄭子峰攝)

何出庭時表情平靜

何俊仁今日出庭時，穿上深色外套，兩邊頭髮剷短，表情平靜。他承認的控方案情指，支聯會自成立以來，一直以「結束一黨專政」作為五大綱領之一，並以此作為該組織的根本主張和目標。

引述2018年條定的憲法條例

控方指，中國憲法明訂明中國共產黨的領導，2018年修憲後第一條：「中華人民共和國是工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家。社會主義制度是中華人民共和國的根本制度。中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵。禁止任何組織或者個人破壞社會主義制度。」

另外，序言第七段：「中國新民主主義革命的勝利和社會主義事業的成就，是中國共產黨領導中國各族人民......中國各族人民將繼續在中國共產黨領導下，在馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、三個代表重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想指引下 …..把我國建設成為富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，實現中華民族偉大復興。」

控方指條文顯示，憲法訂明中國共產黨的領導，適用於各類政權機關，包括中國政府、國家主席、人大和人大常委和中央軍事委員會。

憲法不容故不存合法方式

控方指，支聯會鼓吹的「結束一黨專政」，卻是針對共產黨，以結束中國共產黨的領導為目標，這是憲法所不容，也是違反憲法，故不存在任何合法方法結束中國共產黨領導。惟支聯會透過各種途徑和渠道宣揚其主張，以獲得群眾認同並謀求將「一黨專政」的綱領付諸實行，煽動他人採用違反憲法的非法手段，以達致其非法目標。

藉認可的民主概念激起民眾對政權的憎恨

案情指，何俊仁和其他被告於涉案時在支聯會身居要職，他們以個人或透過支聯會，作出煽動行為，並藉他們認可的民主概念，或六四事件之名，配合針對國家的負面內容，激起民眾對國家政權的厭惡、憎恨等情緒，作為加強其煽動效果。

支聯會淨資產達1324萬元

案情續指，於1989年5月21日成立的支聯會有組織性，涉及恆常架構、部門及成員等組織，每年選出常務委員會負責會務，下設多個部門和青年組等。支聯會亦舉辦各類活動，包括六四晚會、清明節獻花和洗刷國殤之柱。支聯會的財政務況，指於2019年7月1日至2020年6月30日的財政年度，其資產淨值為約1324萬元。

國安法前後繼續鼓吹該主張

在《國安法》生效前後，何和其他被告繼續鼓吹「結束一黨專政」，包括透過活動、在網上或透過刊物發布資訊。此外，支聯會亦開設六四紀念館，舉辦展覽，亦提供明信片、海報和工作報告等。

回歸前後已表明會繼續堅持宣揚該主張

案情引述不少何俊仁等以個人，或以支聯會名義發表的言論，指涉及煽動他人顛覆國家政權。如於1997年7月1日香港回歸前後，支聯會在公開活動中已經表示，即使香港成為國家憲制下的一部份，支聯會仍然堅持鼓吹和宣揚 「結束一黨專政」。

2003年指不會因23條立法而有退讓

於2003年，政府提出為《基本法》23條立法，當時何俊仁是支聯會的董事、常務委員會幹事 及秘書。支聯會在當年的六四集會中公開表述「支聯會嘅綱領之一係結束一黨專政，廿三條立法就係要將一黨專政嘅鎮壓工具引伸到香港嚟」、「我哋堅持五大綱領， 唔會因為《基本法》二十三條立法而有絲毫嘅退讓」 。

2014年及翌年的六四集會繼續相關言論

此外，於2014 年發生「佔領中環」，在翌年的六四集會中，有人稱：「習近平上台之後，自由民主不但未見改善，反而倒行逆施.....習近平嘅中國夢竟然變成咗中國人嘅惡夢。」、「中共政權嘅專政本質亦喺今日處理香港政改問題上面表露無遺....中港人民面對同一個專政嘅機器，我哋必須團結一致，為自由，為民主奮鬥」。

2019年何曾表明不認同中國共產黨

於2019年，政府提出修訂《逃犯條例》，香港其後發生一連串暴力事件。在此情況下，支聯會繼續「結束一黨專政」的主張，何俊仁曾公開表達不認同中國共產黨的領導，如他稱「因為個政權係領導緊國家...你唔認同個政權，你就唔會愛到呢個國家....咁呢啲其實全部都扭曲嘅邏輯嚟嘅.....我愛國我先至要反共，因為共產黨帶嚟災難，因為共產黨好多嘢係不人道」。

此外，何亦曾發表言論，否定共產黨的領導與愛國的關係，和表達對中國共產黨的敵意。

國安法生效後繼續煽動

至《國安法》於2020年7月1日生效，當時李卓人為支聯會主席，何俊仁和鄒幸彤為副主席，他們繼續煽動他人，如何俊仁曾公開表示：「我哋會堅持要結束一黨專政....繼續爭取五大訴求嘅落實....但係如果法律逼到我哋係冇地方走嘅，要我收聲嘅，對唔住我做唔到呀！我係寧願承受法律嘅後果，呢個係好簡單喀」。

案件明續。

案件編號：HCCC155/2022