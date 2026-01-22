支聯會案｜何俊仁認煽動顛動國家政權罪　李卓人鄒幸彤不認罪

已解散的支聯會及其前主席李卓人、前副主席何俊仁和鄒幸彤，涉違《港區國安法》，被控煽動顛覆國家政權罪，案件今（22日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審。法官聽取各被告答辯，其中何俊仁認罪，支聯會、李卓人和鄒幸彤不認罪。



控方先讀出何俊仁認罪承認的案情，指支聯會鼓吹「結束一黨專政」的主張，違反國家憲法，在《國安法》生效後，屬違法行為，何俊仁認他有提及這主張，並旨在顛覆國家政權。



控方讀完何俊仁的案情後，法官李運騰表示其求情押後至審訊後處理，而何將不用出席之後的聆訊。另鄒幸彤今午要和控辯雙方討論同意案情。案件押後至明天續審，並將處理鄒打算傳召專家證人的事項。



三名被告認罪情況：

何俊仁承認煽動顛覆國家政權罪。（黃偉民攝）

李卓人不認罪。（黃寶瑩攝）

鄒幸彤不認罪。(資料圖片)

四名被告：香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（64 歲）、何俊仁（69 歲）和鄒幸彤（36 歲），他們被指於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段（即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

鄒幸彤未有律師代表審訊時坐律師席

案件由三名法官李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理，預計需時75天。李卓人和鄒幸彤精神不錯，而本身為大律師的鄒幸彤則未有律師代表，在案件審理時坐在律師席。

代表支聯會的資深大律師林芷瑩在答辯時表示不認罪，另李卓人和鄒幸彤則稱「不認罪」，何俊仁則表示「認罪」。代表何俊仁的大律師沈士文表示，何的案情冗長，認為不需在法庭讀出。惟法官李運騰認為，本案是公開審訊，案件亦受公眾關注，應要在法庭讀出其案情。

支聯會案審訊首天，劉慧卿到庭旁聽。(鄭子峰攝)

支聯會案審訊首天，多國領事有到庭旁聽。(鄭子峰攝)

司法機構預留7個法庭作延伸庭

司法機構共派發551個籌，予旁聽的公眾人士。除進行聆訊的3庭外，司法機構另預留7個法庭作延伸庭，設有直播。

身穿黑色外衣的李卓人今進入犯人欄時，向旁聽的公眾人士揮手，旁聽的「阿牛」曾健成回應：「人哥早晨」。其後被帶入法庭的鄒幸彤，則向旁觀人士稱：「辛苦大家尋晚吹左成晚冷風。」然後向他們鞠躬。

控方指結束一黨專政是違反國家憲法

主控官黎嘉誼讀出何的案情指，支聯會自成立以來，都主張其五大綱領之一的「結束一黨專政」。控方指，根據中國憲法「中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵」，而「結束一黨專政」針對中國共產黨，必然是要終止中國共產黨的領導，是違反國家憲法，而且不存在合法手段結束中國共產黨的領導。

支聯會透過各種途徑煽動這主張

控方指，支聯會以各種途徑和渠道傳揚其主張，以獲得群眾認同。而在《國安法》生效後，李卓人為支聯會主席，何俊仁和鄒幸彤為副主席，他們煽動他人組織、策劃、實施或參與實施「結束一黨專政」的主張，推翻、破壞中華人民共和國根本制度及推翻中央政權機關，並且是旨在顛覆國家政權。

透過六四紀念館等活動傳揚這主張

控方又指，支聯會有其組織性，涉及恆常架構。此外，支聯會有其持續性，透過維持六四紀念館、發布內容、舉行不同活動等，從不同途徑或渠道傳揚其「結束一黨專政」的主張。

控方指何俊仁承認其所鼓吹及傳揚要的主張，涉及違反國家憲法，其旨在顛覆國家政權，並在2003年港府想就23條立法，及2014年「佔領中環」等期間，發表過相關言論。

案件編號：HCCC 155/2022