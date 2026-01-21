支聯會案明開審　法官下判辭解釋拒撤公訴書理由　重申將依法審理

已解散的支聯會被指多年來煽動顛覆國家政權，案件將於明日(22日)開審，被告之一的鄒幸彤，早前指公訴書內容不詳，亦爭議《人權法》保障思考及信念自由等，要求撤銷公訴書。其申請早前已被駁回，法官在開審前夕（21日）下判辭解釋理由，指鄒提出的部份理據，屬審訊的議題，亦認為控方已把足夠資料交予辯方作準備，重申法庭不會被用作政治打壓的工具，並會跟據證據及法律原則審理，故駁回鄒的申請。案件將由三名國安法指定法官：李運騰、陳仲衡和黎婉姫審理。



四名被告：香港市民支援愛國民主運動聯合會(下稱：支聯會)、李卓人（64 歲）、何俊仁（69 歲）和鄒幸彤（36 歲），他們被指於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段，即結束中國共產黨領導，違反中華人民共和國憲法（特別是第一條和序言），旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

鄒幸彤早前提出4個理要求撤銷公訴書，但全被駁回。(資料圖片)

鄒認為控方未詳述何種非法手段

法官在判辭指，鄒幸彤指公訴書缺乏詳情，特別是關於「非法手段的行為」，未有指明是是何種行為。控方在鄒要求下曾回應稱，任何非法手段，無須涉及武力或類似武力的行為，並具顛覆國家意圖，煽動他人作此行為，也非法律所容。

控方認為各被告透過激起民眾對國家政權的厭惡、憎恨等情緒，鼓吹「結束一黨專政」的主張，煽動他人顛覆國家政權，故認為被告的這些行為屬非法。

國安法後仍鼓吹結束一黨專政

此外， 公訴書指各被告「煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段」，鄒要求控方披露依賴「組織、策劃、實施或參與實施」這四項的哪一項。控方回應指，其立場是這四項都適用，並指《國安法》生效後，支聯會作為法人團體，而另三名被告是法人團體的董事及幹事，繼續維持支聯會的組織，包括透過舉辦公開活動，發布不同刊物或網上內容，營運六四紀念館等，向他人鼓吹「結束一黨專政」的主張，煽動他人加入或認同支聯會。

控方已提供資料讓辯方作反駁

法官認為，控罪涵蓋的範圍較闊，綜合公訴書的內容和開案陳詞等，控方已為被告提供足夠及合理的資料，讓被告知道他們面對的指控為何，被告亦應已清楚知道需處理的案情，及如何反駁。毋庸置疑「結束中國共產黨領導」是違反國家憲法的主張，但這主張是否符合「非法手段」，是審訊處理的議題。

鄒爭議人權法保障思想和信念自由

此外，鄒認為單是持有「結束中國共產黨領導」的想法，和「煽動」他人認同這目標，若沒有作出違法行為，沒有干犯罪行。根據《人權法》，思想和信念的自由是基本人權，不能以國家安全為由設限。人們有權不認同現行的政制或法律，亦有權以合法方式推動改變。法官指都是審訊議題，不構成撤銷公訴書的理由。

鄒亦指，她早前涉及兩宗被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」的案件，該兩案已審結，若控方於本案亦依賴該兩案涉及的事件，作為證據的一部份，便違反雙重損害的法律原則。

重申法庭只會根據證據和法律原則審理

法官指該兩案和本案的控罪不同，沒有事實重疊，認為不會對鄒構成雙重損害。控方在本案指控各被告煽動他人以非法方式顛覆國家政權，法庭只會根據證據和法律原則審理，不會容許以法律為名，作出政治打壓。最後認為鄒的理據無一成立，因此駁回其申請。

案件編號：HCCC 155/2022