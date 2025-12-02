宏福苑火災｜夏寶龍南下聽救災匯報　李家超：主任肯定我們的工作

大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，國家主席習近平在事發當晚指示全力救災，港澳辦主任夏寶龍昨天（1日）南下深圳聽取匯報。行政長官李家超今天（2日）出席行會前被問到匯報內容時，引述夏寶龍對政府救災工作予以肯定，並表示會全力支持。李家超感謝經港澳辦統籌後，內地救災隊提供醫療、無人機等重要物資。



被問到香港「由亂到治、由治及興」期間，發生151人喪生的火災，為甚麼仍留任特首，李家超回應指目前看到制度不足要改革，「現在是團結一心幫助受災民眾的時候，任何人要以災亂港，我都會確保正義得到伸張。」



12月2日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（廖雁雄攝）

引述夏寶龍肯定政府救災工作 會全力支持

記者會上，李家超被問到港澳辦主任夏寶龍南下深圳匯報，傳遞甚麼訊息，並詢問特首是否有參與其中，議題是否包括宏福苑大火以及立法會選舉？

李家超指，國家主席習近平極度重視事件，亦全力支持救災，夏寶龍履行主席救災救援的精神，派出港澳辦副主任農融協助救災。他感謝經過港澳辦統籌後，內地兩批救援隊來到香港，支援各種醫療、無人機、照明系統、屍體辨認等物資。

他表示，有跟夏寶龍溝通，引述對方肯定政府救災工作，並表示會全力支持。李家超亦表達對夏寶龍的感謝，感受到他對災情的關心。

我亦與夏主任溝通，他是全力支持特區政府的救災救援工作。他亦肯定我們所做的工作，亦會繼續支援，以及支持我們在救災方面工作。 李家超

被問為何仍做特首？ 李家超：制度不足要改革

有記者問及香港已經由亂到治，並由治及興，卻發生導致151人喪生的火災，李家超為何仍留任特首？李家超多次嚴肅指出，「現在是團結一心幫助受災民眾的時候，任何人要以災亂港，我都會確保正義得到伸張。」他表示，今次是一場悲劇，故需要改革，已經確定工程不同環節都有短板，港府需要改革、認真行事，確保所有漏洞堵塞，從而向有關人士問責，會改革整個大廈維修機制，確保同類型事件不會再發生。

所有城市都會發生火災 盡最大努力防火

李家超續指會盡所能救災，形容所有城市都會發生火災，政府和社區都盡最大努力防火。如今要做制度改革，確保既定利益不會成為因素導致悲劇發生，後續調查會涵蓋有問題的每一個範疇。

至於能否確認有一名前區議員和義工等人因煽動罪名被捕，李家超指，執法機構如發現犯罪行為時，不管性質如何都必須依法處理，無論背景如何，他強調「我不會容忍任何利用悲劇犯罪」。