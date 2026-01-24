陳家珮逆線行車 葉劉指魯莽：曾勸請司機但經費不夠

新民黨立法會議員陳家珮昨日（24日）在灣仔謝斐道逆線行車，身為其「師傅」的該黨主席葉劉淑儀回應事件，認為陳做法魯莽，但相信她也吸取了教訓。葉劉又向《香港01》表示，議員公務繁忙，有時自己違規都不覺得，指陳家珮因經費不足，一直沒有請司機，但今後一定會讓她請司機，「不然遲早會出事」。



陳家珮黨友、立法會選委界議員何敬康則提醒，「無論是立法會議員還是香港市民，作為駕駛者，在道路上的判斷很重要」，並表示作為同事和朋友，會多啲關心陳家珮，呼籲大家網開一面，不要不停指罵。



陳家珮為逆線行駛致歉。

陳家珮逆線行車兩次致歉

新民黨立法會議員陳家珮昨日（23日）駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台。陳家珮兩次致歉，指自己願意承擔任何法律後果，會主動向警方提供事發經過資料，協助調查。並指自己短期內不會駕車。

葉劉淑儀指會跟陳家珮強調一定要請司機，「不然遲早會出事」。（黃寶瑩攝）

葉劉：已安慰陳家珮 依正常規矩善後

葉劉淑儀指陳家珮「是魯莽了點」，但她也吸取教訓，她以後都會改善駕駛習慣，警方已經聯絡她，依據正常規矩處理。指自己昨天很忙，很遲才找到陳家珮，亦有安慰她。對於是否有提點她應怎麼回應，葉劉就說，「相信她自己都明白，道歉和接受警方調查」。

對於陳家珮疑似多次違規駕駛，葉劉說，陳家珮一直都是自己開車。她亦有勸過她請司機，「我也叫她不要自己開車，這麼忙，隨時有會，有時候有違規自己都不覺得」。她指原因是陳家珮經費不夠，無法請司機，「立法會請一個司機要兩萬元，請了司機就沒法請地區助理」。但指自己會跟陳家珮說，「怎麼都要請司機，不然遲早會出事」。

作為議員，她知道她的行為一定要120%小心。 新民黨主席葉劉淑儀

何敬康指陳家珮已經認識到自己錯誤，並且會承擔相應後果和教訓。（夏家朗攝）

何敬康認同是過失 冀勿不停指罵 由執法部門跟進

何敬康亦指陳家珮「當然是不對」，形容是一個「過失」，並指「無論是立法會議員還是香港市民，作為駕駛者，在道路上的判斷很重要，會影響自己和他人」。

行車安全是首要的，無論什麼崗位都不關事。 ——新民黨立法會選委界議員何敬康

他形容陳家珮已經認識到自己錯誤，並且會承擔相應後果和教訓，自己則會盡朋友和同事責任跟她「傾多啲計」，多點關心。他呼籲大家不要不停指罵，而是交由執法部門處理，「希望大家網開一面，人誰無過？」