陳家珮專訪｜葉劉接班人冀解決圍標：火災一定有利益牽涉在內

第八屆立法會選舉在本月初落下帷幕，多名資深議員退場，實現「新舊交替」，接班人的動向備受關注，當中港島西候任議員陳家珮是行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指定的接棒者。這名「葉劉接班人」接受《香港01》專訪時表明，今後議政時會依情況呈現如葉劉一樣的強硬一面，亦會有自己的風格。



政府希望新一屆議員全力協助大埔宏福苑火災善後，身兼市建局非執行董事的陳家珮，希望解決被另一候任議員林哲玄怒斥為「由中學聽到𠵱家」的圍標問題。她提出創建一個資訊平台，要求工程公司上載以往的項目紀錄細節、合資格證書等資料，令信息公開透明。「好多單棟樓小業主被大圍標困擾好耐，今次火災一定係有利益牽涉喺入邊。」



葉劉交棒要求：維護一國兩制不變形不走樣

「最緊要係守得住個位。」陳家珮憶述，葉劉交棒時唯一要求是「維護『一國兩制』不變形、不走樣」。

這也是國家主席習近平多次明確對香港提出的要求，2017年與2022年來港出席回歸周年紀念及新一屆政府宣誓典禮時，習近平都明確指出全面準確確保「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，始終沿着正確方向前進。

被問到怎麼理解這一要求，陳家珮稱包括香港維護好核心價值、法治基石，對外說好香港故事及中國故事等。她補充，葉劉沒有詳解如何做，要自己「去揣摩」。

關注經濟創科：經濟搞唔掂，無錢做民生

從選委界轉為直選議員，陳家珮需要揣摩的還有關注議題的變換。她上屆主打婦女和寵物友善，今屆計劃研究恢復本地經濟和發展創科，坦言「經濟搞唔掂，無錢做民生」，又稱區內有市民反映連兼職都難找，「要令個市道旺返，個個有工開」。

不過，提到新一屆議會最迫切處理的事項，除了本地經濟這一持續性議題，大埔宏福苑火災善後工作排頭名。這也是政府堅持如期舉行選舉的原因——需要議員合作審議法例和審批撥款。

火災善後 冀設平台公布工程公司項目細節

讀市場學出身、身兼市建局非執行董事的陳家珮，發現在選舉前到街站交流的、以中青年為主的市民，最關注宏福苑火災暴露的圍標問題。「中西區好多單棟樓小業主，要處理大維修，被大圍標困擾好耐，而今次火災一定係有利益牽涉喺入邊。」她引述不少小業主反映，希望做好樓宇管理和工程招標程序。

她提出創建一個比「招標妥」更完善的資訊平台，要求工程公司上載以往的項目紀錄細節、合資格證書等資料，做到公開透明。她又指，現時「招標妥」亦不能跟進維修工程進度，「中間無論採購物料、檢測、入場過程，係咪要查得頻密啲？」

回到地區「好開心」：選委界經歷有助解決社區問題

聊到地區工作時，陳家珮明顯語速更快、聲調更高昂，若從2011年加入新民黨計起，今年是她從政的第十五年。她在2014年補選成為南區區議員，此後幾年參加過區議會和立法會選舉，並在2021年當選為第七屆立法會選委界議員，如今兜兜轉轉終於又回到地區。

她笑言回到地區「好開心」，且過去四年選委界的工作經歷，令她積累了專業網絡，將來幫市民解決區內疑難雜症更有針對性。