陳家珮被目擊逆線行駛　稱當時趕時間且肯定安全：觀感一定係唔好

社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」今日（23日）流傳一段影片，一輛黑色私家車在灣仔謝斐道行駛，前方有3輛消防車迎頭駛至，懷疑該車涉違規逆線行駛。新民黨立法會議員陳家珮其後承認是短片中的涉事司機，解釋當時正趕時間開會，但有消防車停泊在附近，她為免妨礙消防員工作，因此才逆線行駛至停車場。她承認「觀感一定係唔好」，但強調是在肯定安全的情況下才有此舉措。



社交平台facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段影片，顯示一輛黑色私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有3輛消防車迎頭駛至。（facebook截圖）

該貼文另一張相片拍攝到一名身穿粉紅色上衣的女子，其後陳家珮確認是她。（facebook截圖）

陳家珮回覆《香港01》查詢時解釋，她今早8時許在光大中心附近，打算前往訪客停車場泊車，該停車場只有一個入口，惟她發現附近有3輛消防車停泊，遮擋入口。她形容，當時有約8名消防員正在籌劃工作，為免打擾他們執法，加上她趕着開會，便沒有上前詢問，直接逆線行駛進入停車場，稱過程大概只有一秒。她強調，駛入停車場前，她確定附近的車輛中都沒有司機，相信短期内不會行車，因此判斷路面安全，「我承認觀感一定係唔好，但當時係肯定安全嘅我先會入去（停車場）。」

去年12月facebook群組「真•建制」中，有人發文指陳家珮懷疑在銅鑼灣總統戲院斜對面的道路違例泊車。

不過，翻查網上資料，陳家珮似乎並非首次被指違例，去年12月facebook群組「真•建制」中，有人發文指陳家珮懷疑在銅鑼灣總統戲院斜對面的道路違例泊車，而圖中的黑色私家車，就是陳家珮今日所駕駛的車輛，車牌相同。