陳家珮專訪｜繼承葉劉硬朗作風？　陳家珮：孖住葉太風格加我自己

第八屆立法會選舉，港島西其中一名當選議員陳家珮是行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀指定的接棒者，她由選委界轉跑道至直選，當選首日便明言「未來四年會學習葉劉風格」。接受《香港01》專訪時，陳家珮以「中肯、講到市民心聲」概括「葉劉風格」，表示自己今後議政時，會依情況呈現如葉劉一樣的強硬一面，但不會照搬，而是要「孖住葉太風格，加啲我自己嘅」。



陳家珮表示，今後議政時會依情況呈現強硬一面。（夏家朗攝）

承諾盡力表達 若政府不聽意見會強硬

12月8日清晨，港島西地區直選投票結果出爐，陳家珮以30,033票奪得當區第二個議席，接近葉劉淑儀上屆得票一半，僅較爭取連任的民建聯陳學鋒少510票，接棒葉劉成功。

葉劉淑儀從2008年開始擔任香港島直選議員，至2021年改制後任港島西議員，前後服務17年。第七屆立法會，12名七旬議員陸續宣布不再競逐連任，葉劉淑儀接受媒體訪問時曾承認，擔憂一手創立的新民黨失去所有議席，最終新民黨議席由6席減半至3席，但她如願交棒。

12月8日，新民黨召開立法會年結記者會，圖為陳家珮及葉劉淑儀。（羅國輝攝）

「最緊要係守得住個位。」時隔一周憶起選舉結果，陳家珮笑言得票「絕對符合預期」。 當選當天，她在鏡頭前承諾「未來四年會學習葉劉風格」。何為葉劉風格？陳家珮不假思索地道出「中肯、講到市民心聲」，卻補充有支持者認為，葉劉的直率既是優點亦可能是缺點。那麼履新後議政會否傾向委婉，未必直接強硬呢？她就稱要依情況「攞平衡」：

如果推經濟，我可以去到幾強硬？經濟需要官、商、民三方合作。若政府唔聽好意見，當然我哋需要強硬，我哋盡做啦。 陳家珮

今次選舉，直選與選委界均有並非來自大政黨、打造「敢言」形象的候選人勝出。陳家珮分析，市民青睞代表他們發聲的議員，她會「好老實」地盡力表達，惟亦會警惕不能「太過火」。她舉例指，有公屋選民想要「永久租住權」，她認為這是不合理訴求：「議員要有大局觀，不可以為選票向政府作無理要求」。

第八屆立法會港島西候任議員陳家珮，接受《香港01》專訪。（夏家朗攝）

自言未諗「家珮風格」 但絕不會複製「葉劉風格」

距離新一屆議員宣誓還有不到半個月，這個平均年齡降至50.9歲的議會，是如多方所願完成新舊交替的結果。包括陳家珮在內、以傳承為己任的「新丁」們，在政途翻開新篇之際，又會否思忖鍛造自我風格？她笑言還沒想過，但強調傳承不代表複製：