財政預算2026｜議員倡聘外傭開支可扣稅　設青年自願公積金助儲蓄

新一份《財政預算案》將於2月25日公布，財政司司長陳茂波預計因公務工程的投入加大，本年度資本帳目仍會錄得赤字，但經常帳目會有盈餘。社會各界關注政府平衡資源分配。多名立法會議員今日（1月24日）在電台節目中提出不同建議，包括考慮將外傭薪金支出納入僱主可扣稅項目以減輕中產家庭負擔，以及為中小企提供稅務寬免，等等。



吳錦華提外傭扣稅 減少中產壓力

會計界議員吳錦華認同「派糖」措施能緩解民困，但強調資源應用於關鍵處。他具體提出可考慮調整中產人士的居所貸款利息或租金稅務扣除額，並研究將「外傭薪金」支出納入僱主的可扣稅項目，以減輕中產家庭的經濟壓力。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為吳錦華。（夏家朗攝）

2023年財政預算案諮詢期間，多個黨派亦曾提議將聘請外傭的開支作為扣稅項目，倡議扣稅額至少為5.5萬元，但政府最終沒有採納。

吳傑莊： 夜間消費券可限9時後使用

選委界議員吳傑莊早前建議推出「夜間電子消費券」，他今日再解釋，當前不少食肆夜間因客源不足而提早歇業，推出限時於晚上9時後使用的「夜間電子消費券」，可以激活夜間市道，以期帶動晚間消費人流。

1月14日，第八屆立法會舉行首次大會，辯論政府提出的宏福苑災後支援及重建議案，選委界吳傑莊發言。（鄭子峰攝）

在民生支援方面，他建議增加子女免稅額，並將現行的「長者醫療券」擴展為用途更廣的「銀髮券」，讓長者能將津貼用於購買樂齡科技產品或旅遊服務，促進身心健康。

陳祖恒促寬減中小企稅務 保持簡單低稅制

紡織及製衣界議員陳祖恒則表示，認同政府需要做好「投資未來」，但亦需要投資在市民及中小企業身上，例如為中小企提供稅務寬減措施，鼓勵市民學習人工智能科技等等。

2026年1月1日，第八屆立法會議員宣誓。圖為陳祖恒。（夏家朗攝）

他又指出，面對複雜的國際局勢，不少資金流向本港，香港需要保持簡單低稅制，繼續招商引資，吸引外資來港，並協助內地企業藉助香港平台「出海」。

陳凱欣、鄧家彪倡設青年自願性公積金

選委界議員陳凱欣建議提高自願醫保免稅額，由現時8000元至少倍升到1.6萬元。她又主張調低公營醫療收費豁免門檻，以及設立青年自願性公積金，以協助他們購買資助房屋。九龍東鄧家彪認同設自願性公積金，形容它可幫青年儲蓄金錢，政府亦突破思維，予以採納。