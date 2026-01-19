財政預算案｜羅兵咸料港府現財年綜合赤字2億元　籲提高免稅額10%

新一份《財政預算案》下月出爐，羅兵咸永道料港府本財政年度錄綜合赤字2億元，財政儲備跌至記錄以來最低水平，並提出一系列策略建議，旨在推動增長和開拓新機遇。



料港府本財政年度錄綜合赤字2億元

2025年全年疲弱的物業交投影響了賣地收入。根據羅兵咸永道的最新估算，賣地收入約為130億元，較政府原本預估的210億港元低38%。利得稅和薪俸稅收入將達到2,820億元，比原本預測的2,970億港元少5%。然而，受股市暢旺的帶動，印花稅收入有望達到1,000億元，比預算預估的676億港元高出約48%。

羅兵咸永道預期政府的經營帳目，在現財政年度將錄得盈餘。（黃文琪攝）

綜合以上，羅兵咸永道預期政府經營帳目將錄得盈餘。雖然工務工程開支較高和賣地收入減少，資本帳目仍預計將出現赤字，不過經營帳目盈餘有望抵消部分影響，羅兵咸永道預期政府2025/26年度將僅錄得2億元的綜合赤字。

財政儲備跌至記錄以來最低水平

羅兵咸永道估計，截至2026年3月31日，財政儲備將為6,541億元，相當於約十個月的政府開支。這是政府所記錄的最低財政儲備水平（與2024/25年度持平）；而最高水平則相當於28個月的開支。

羅兵咸永道經濟學家嚴崢表示，儘管經營帳目預計將恢復盈餘，但結構性壓力依然存在，香港應嚴格控制經常性支出，並繼續全力推動強化財政整合計劃。為了解決近期資本帳目赤字，審慎利用香港較低的政府債務水平發行多元化債券，可為重大資本項目提供資金。

建議政府將所有免稅額一律提升10%

羅兵咸永道建議，政府繼續就利得稅、薪俸稅及個人入息課稅提供100%稅務寬減，上限維持1,500元，但將所有免稅額一律提升10%、將住宅租金及居所貸款利息基本扣稅額由現時10萬元上調至16萬元、申請扣除居所貸款利息的年期由20個課税年度延長至25年，以及將長者住宿照顧開支的稅務扣除擴展到包括在內地產生的費用。

吸引人才方面，羅兵咸永道建議在「新資本投資者入境計劃」下，將可計入投資門檻的住宅物業上限由1,000萬元提高至1,500萬元，與非住宅物業「睇齊」，同時建議加快賦予合資格家族辦公室的負責人及家屬香港居民身份，簡化簽證申請流程及提供非稅務優惠，例如子女教育津貼及現金獎勵。

羅兵咸指出，為鞏固香港作為國際領先航運中心的地位，政府在加大推廣稅收優惠力度的同時，應迅速落實經優化的海運稅收優惠政策。（梁鵬威攝）

倡改善海運稅收優惠政策

羅兵咸永道中國南部私人客戶及家族企業稅務主管合夥人王曉彥表示，為鞏固香港作為國際領先航運中心的地位，政府在加大推廣稅收優惠力度的同時，應迅速落實經優化的海運稅收優惠政策，從而提升與新加坡等司法管轄區的競爭力，並加快推出羅兵咸永道長期倡議的大宗商品交易的擬議半稅優惠。