陳茂波回顧世界經濟論壇：與會者對香港經濟發展態度「相當正面」

瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上周五（23日）結束，財政司司長陳茂波今日（25日）在網誌回顧年會匯聚3000名不同國家和地區的政商領袖，香港國際資金的持續流入及金融市場的向好勢態，吸引到他們的注意，引述他們對香港的穩中向好的發展前景相當感興趣。他說，與會人士普遍對中國和香港的經濟發展與展望「相當正面」，態度與過去幾年比較，起了顯著的變化。



世界經濟論壇2026年年會，陳茂波在以「如何為減碳項目融資」為主題的專題會議上擔任發言嘉賓。（財政司司長網誌）

稱香港可創科產業和綠色轉型的新機遇

陳茂波又指，可以預期的是，隨着全球各地重新調整自身策略，發展更多元、更具韌性的經貿和產供鏈夥伴關係，香港作為連繫中國與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將會受惠其中，並開創出新的機遇。

他分別以創科產業和綠色轉型為例，解釋香港可開創的機遇。至於前者，他指香港在人工智能和生物醫藥等產業都取得不錯的進展，連同粵港澳大灣區城市，擁有最蓬勃的創科集群、多家百強大學、深厚的科研實力等，尋找投資機會的國際資本不能忽視。

陳茂波在「2026達沃斯‧財新CEO午餐會」發表主題演講。（財政司司長網誌）

至於後者，陳茂波稱香港將可積極推動國際綠色金融中心的角色，進一步加強綠色金融產品的多元化和創新，引導更多資本參與減碳進程，助力減低當中的資金缺口。

創新科技成為保持競爭力「存亡因素」

陳茂波憶述，年會聚焦的另一議題是科技變革的路向。他指，各國的共識是，對創新科技的掌握和發展，已成為保持經濟動力與競爭力的「存亡因素」，討論焦點包括如何借助人工智能支持經濟，及如何應對人工智能發展帶來的就業挑戰。