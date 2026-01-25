陳茂波回顧世界經濟論壇：與會者對香港經濟發展態度「相當正面」
撰文：何夏怡
出版：更新：
瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會上周五（23日）結束，財政司司長陳茂波今日（25日）在網誌回顧年會匯聚3000名不同國家和地區的政商領袖，香港國際資金的持續流入及金融市場的向好勢態，吸引到他們的注意，引述他們對香港的穩中向好的發展前景相當感興趣。他說，與會人士普遍對中國和香港的經濟發展與展望「相當正面」，態度與過去幾年比較，起了顯著的變化。
稱香港可創科產業和綠色轉型的新機遇
陳茂波又指，可以預期的是，隨着全球各地重新調整自身策略，發展更多元、更具韌性的經貿和產供鏈夥伴關係，香港作為連繫中國與世界的「超級聯繫人」和「超級增值人」，將會受惠其中，並開創出新的機遇。
他分別以創科產業和綠色轉型為例，解釋香港可開創的機遇。至於前者，他指香港在人工智能和生物醫藥等產業都取得不錯的進展，連同粵港澳大灣區城市，擁有最蓬勃的創科集群、多家百強大學、深厚的科研實力等，尋找投資機會的國際資本不能忽視。
至於後者，陳茂波稱香港將可積極推動國際綠色金融中心的角色，進一步加強綠色金融產品的多元化和創新，引導更多資本參與減碳進程，助力減低當中的資金缺口。
創新科技成為保持競爭力「存亡因素」
陳茂波憶述，年會聚焦的另一議題是科技變革的路向。他指，各國的共識是，對創新科技的掌握和發展，已成為保持經濟動力與競爭力的「存亡因素」，討論焦點包括如何借助人工智能支持經濟，及如何應對人工智能發展帶來的就業挑戰。
達沃斯2026｜陳茂波出席交流會推廣香港優勢 與黃仁勳交談陳茂波料今年稍後發出穩定幣牌照 積極且穩慎態度發展數字資產今年內試運黃金中央結算系統 陳茂波：降低香港黃金交易成本渣馬｜陳茂波鄧炳強參加領袖盃 霍啟剛一原因跑在郭晶晶後面陳茂波︰發展北都需前期投放 稅收集中於後期 料發長債支撐容許強積金置業？ 陳茂波：用作退休保障「 有一定道理」