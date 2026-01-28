新加坡發展部長訪港參訪簡約公屋　偕何永賢到彩虹邨打卡

新加坡國家發展部長徐芳達訪問香港，與房屋局局長何永賢及發展局局長甯漢豪交流公共房屋建造經驗及了解北部都會區發展規劃。何永賢昨日（1月27日）與徐芳達一行到彩虹邨的「打卡」位合照留念，徐芳達形容屋邨氛圍親切，令其想起新加坡的房屋。何永賢表示，期望未來繼續與新加坡密切交流，更好地推動建築科技應用、房屋政策發展。



新加坡國家發展部長徐芳達訪港，由房屋局局長何永賢陪同參訪彩興路簡約公屋及即將重建的彩虹邨。（何永賢facebook）

實地參觀彩興簡約公屋 了解如何改變基層市民生活

何永賢在社交平台發文指出，昨日她與徐芳達實地參觀了彩興路簡約公屋，了解這個打破香港高層建築興建速度紀錄的項目，如何為基層市民提供改變生活的機會。

兩人隨後再去到彩虹邨，在「彩虹生活館」分享推動重建的工作，包括以社區服務隊去進行解說、與居民互動，透過工作坊、活動等了解居民想法。彩虹邨在1962年落成，特區政府提出三階段重建方案，橫跨長達20年，第一期清拆行動將於2028至2029年開始。

新加坡國家發展部長徐芳達訪港，由房屋局局長何永賢陪同參訪彩興路簡約公屋及即將重建的彩虹邨。（何永賢facebook）

徐芳達：新加坡大型綜合發展專案可從北都汲取經驗

徐芳達亦在社交平台發文交代今次訪港成果。他指出，彩興路簡約公屋採用模組化建造技術興建，對新加坡如何通過創新方式縮短住房施工周期、提升建築環境業生產力，提供參考。

他透露，訪港期間也聽取了發展局介紹北部都會區的發展規劃。他認為，新加坡同樣正推進多個大型綜合發展專案，包括南部瀕水區和裕廊湖區，可從香港的經驗中汲取寶貴經驗。