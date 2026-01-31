巴士安全帶．拆局｜特首「急煞」彰顯治理意志　誰在拖後腿？

剛過去的一周，特區政府的政策執行經歷了一次「過山車」，實施不足一周的巴士強制佩戴安全帶新例，在周五（1月30日）被緊急煞停。法例被揭發存在執行漏洞後，據政府內部消息，行政長官李家超專門為此舉行工作會議，明確要求官員即日處理。這種有錯即改、果斷止蝕的作風，與官僚系統屢見不鮮的「死撐到底」、用公關語言掩蓋行政失誤的習氣，形成了強烈反差。



然而，特首的雷厲風行，恰恰映襯出管治團隊的尷尬與隱憂。為什麼一個如此明顯的法律漏洞，需要等到法例生效、輿論嘩然後，才由特首親自出手「拆彈」？負責制訂政策的官員、草擬法律的律政人員，審議條文的立法會議員，在各自的把關過程中都在做什麼？事件揭示的核心矛盾是：特首試圖以「當家人」姿態推動治理轉型；在他身後的管治團隊成員卻未能跟上步伐。



1月26日，港澳辦主任夏寶龍在北京出席研討會發言，行政長官李家超在香港觀看直播。

安全帶之亂：管治責任感的集體缺失

巴士安全帶法例的滑鐵盧，不能簡單歸咎於文書失誤。政策制定者未能察覺「新登記」日期的限制會造成如此巨大的執法真空，不僅是專業能力的疏漏，更是對政策落地效果缺乏想像力，實質上是管治責任感的集體缺失。作為特首，李家超強調施政「以結果為目標」，但若行政機關對目標缺乏投入感，結果只會是特首被迫陷入無休止的「補鑊」之中。

特首在意識到安全帶條例問題後，選擇直接「止蝕」，展現了極強的決斷力。這已不是他第一次直接領導危機處理。去年皇后山邨食水污染風波，原本是影響範圍不大的民生事務，理應由相關行政部門迅速回應與處理，但卻一再拖延，令民怨積聚，最終勞煩特首召集跨部門會議善後。問題一再出現，讓人無法不擔心它會否是特區政府內部運作模式的縮影，而若「部門避事、特首兜底」的模式不改變，特區政府的運作效率將難以提升。

宏福苑悲劇：避責本能壓倒政治擔當

如果說安全帶風波是技術層面的疏漏，那麼大埔宏福苑的奪命火災，則令官員的政治倫理與對社會的同理心面對重大考驗. 特首在這場世紀災難發生後，定調要「打破利益藩籬」，「徹查到底」，發出了近乎「改革檄文」的宣示，展現了作為特區「當家人」的政治承擔。

行政長官李家超11月27日視察宏福苑火警。（資料圖片）

相較於特首的沉重與堅決，部分主事官員的臨場反應卻顯得過於冷靜。當傳媒質問監管責任時，發展局局長甯漢豪雖承認過往制度依賴業界自律，但隨即強調要「向前看」；保安局局長鄧炳強在調查初期拋出「竹棚主因論」，被行會召集人葉劉淑儀質疑轉移視線質疑。這種急於「翻篇」、為部門築起防火牆的態度，或許符合「止損」操作程序，但在公眾眼中卻是缺乏溫度的官僚辭令，與特首展現追責與改革決心格格不入。

撤勳爭議：誰在維護舊體制的條條框框？

將責任鎖定在具體操作層面、從而避免向上追溯的思維方式，正是阻礙系統性改革的絆腳石。近日公布調查結果的政府採購冒牌水風波，是另一個受矚目的例子。調查顯示物流署能力不足的問題具「普遍性」，說明時任物流署署長陳嘉信管理有缺失，但調查結論卻是他不存在疏忽。更諷刺的是，當特首表明撤銷陳嘉信勳銜屬於「處分」，公務員事務局局長楊何蓓茵卻搬出公務員紀律機制，聲稱當中「沒有這個懲罰」，指特首的定調只屬「不同人有不同觀感」。

1月20日，政府冒牌水風波紀律調查結果出爐，財經事務及庫務局局長許正宇（左）及公務員事務局局長楊何蓓茵（右）會見傳媒。（廖雁雄攝）

特首與局長說法的差異，不能等閒視之，尤其是特首已表明要強化官員問責。當普羅市民期待政府確立「有權必有責」的新政治倫理，公務員的大管家卻似乎只在乎維護體制內的條條框框，不僅無視公眾對問責的實質訴求，更客觀上抵銷了特首落實政治意志的努力，損害了行政主導的威信。

行政主導不是特首獨角戲

行政主導不是特首一人的獨角戲，正如中央港澳辦主任夏寶龍所言，整個行政機關都是「局中人」。特首是總指揮，各司局長則是各條戰線的指揮官。當特首試圖深挖病灶，官員卻想盡快縫合傷口。只會令人懷疑：管治團隊中，到底有多少人真正具備與特首看齊的改革自覺？

1月26日，中央港澳辦主任夏寶龍在全國港澳研究會專題研討會上致辭。（港澳辦）

歷史經驗告訴我們，改革成功的關鍵在於打破思想僵化。當年鄧小平提出「不改革就下台」，正是為了掃除保守勢力的阻礙。如今，香港正處於經濟轉型與民生攻堅的關鍵期，當務之急是切實推動治理轉型以適應新的社會生態與發展需求。

特首李家超已經展現了他的決心，同為特區治理「第一責任人」的一眾官員與公務員團隊，也需要面對一個現實：在「愛國者治港」的時代，政治忠誠不僅體現在口號上，更體現在是否具備與特首同頻共振的改革執行力。

誰在做事，誰在做戲，誰在推動車輪，誰在拖慢腳步，公眾看在眼裡。對於那些不願醒來的「裝睡者」，改革的列車不能夠為他們停留。